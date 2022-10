Senadores nacionalistas defienden artículo de Rendición que COFE dice es inconstitucional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), informó este miércoles que presentará un recurso de inconstitucionalidad por un artículo sobre licencias médicas incluido en la Rendición de Cuentas. Los senadores nacionalistas Jorge Gandini y Gustavo Penadés defendieron el artículo.

Gandini dijo que no advierte "ninguna" inconstitucionalidad en el artículo que pone en cuestión COFE. Según el senador blanco, lo que se busca es regular las certificaciones en el sector público, estableciendo mecanismos que generen controles mayores y sanciones frente a los usos indebidos de las certificaciones médicas.



El legislador explicó que quedarán exceptuados del nuevo régimen de descuentos las mujeres embarazadas y todas las que padezcan enfermedades asociadas. También quedan por fuera quienes sufran enfermedades crónicas y entre otros quienes estén por más de diez días bajo internación domiciliaria .

"Ahora hay un mecanismo que trata de proteger a los que no se enferman nunca", sostuvo Gandini, quien valoró que el nuevo mecanismo es "equilibrado" y que lo que pretende es evitar abusos los cuales son "bastante comunes " dentro de los trabajadores del Estado.



Por su parte, Penadés dijo que "están en todo su derecho" pero que "lamenta" esa decisión. El senador nacionalista agregó que le queda la sensación de que COFE, no quiere "acompañar las buenas prácticas" .



En ese sentido, aseguró que con el artículo votado en la Rendición de Cuentas no se busca "atacar" a los funcionarios ni al que está enfermo sino, por el contrario, el objetivo es terminar con las irregularidades que se dan vinculadas al uso "abusivo" de las certificaciones médicas, por las cuales se "permite a algunos, estar mucho tiempo sin trabajar y todos los uruguayos pagándoles el sueldo " .



Por último Penadés sostuvo que si COFE hubiera presentado una alternativa "creíble" se podría haber concretado, pero al no suceder eso se llegó a esta alternativa.