Senadores del FA convocan en régimen de Comisión General a Heber, Garcé y Ferrés por caso Astesiano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La bancada de senadores del Frente Amplio decidió convocar en régimen de Comisión General al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, al director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado, Álvaro Garcé, y al prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, por el caso del excustodio del presidente Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano.



"Esta bancada ha sido muy responsable, ha tratado de esperar a que la Justicia diera los primeros pasos, no quisimos actuar inmediatamente, pero todos los días nos estamos enterando de cosas nuevas que aparecen", dijo en conferencia de prensa la senadora frenteamplista Liliam Kechichian.



“Apenas termine la Rendición (de Cuentas), que será al fin de esta semana, la semana próxima vamos a estar planteando la convocatoria. Para tener información vamos a empezar escuchando qué tiene para decirnos el Poder Ejecutivo y después veremos que otras acciones tomaremos", expresó la legisladora.

Kechichian también indicó que Garcé y Ferrés "pueden o no pueden venir, no están obligados como sí sucede con los ministros (...) Pero como tenemos antecedentes de que, por ejemplo, ante la interpelación del doctor (Daniel) Salinas, el secretario de la Presidencia Álvaro Delgado vino encabezando la delegación, tenemos expectativas que por la envergadura de este tema, por el nivel de información que vamos a estar requiriendo, seguramente se hagan presentes las dos personas que formalmente serán invitadas, pero políticamente sentimos que tienen la responsabilidad de estar presentes”, aseguró.



Por su parte, el senador Alejandro Sánchez redobló la apuesta y expresó: “Estamos convencidos de que las autoridades de la Presidencia van a venir, porque sería un nuevo escándalo si no viniera el prosecretario y no compareciera tampoco el doctor Garcé”.



“Esto (el caso de Astesiano) ha sido un escándalo nacional e internacional y ha generado muchas dudas con respecto a la explicación que dio el Poder Ejecutivo hasta ahora. Nos parece muy inverosímil que nadie del Poder Ejecutivo conociera de alguna manera los antecedentes de esta persona”, señaló.



Ante la pregunta de si evaluaron también convocar al canciller, Francisco Bustillo, Kechichian señaló que sí lo hicieron, pero que se van a “concentrar en todo lo que tiene que ver con la emisión de pasaportes, fundamentalmente con el Ministerio del Interior por ahora”.



La senadora frenteamplista también habló sobre las alertas de color rojo que han comenzado a emitirse desde la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para dar con el paradero de ciudadanos rusos involucrados en la red de falsificación de pasaportes liderada por Astesiano.



“El Parlamento no tiene idea de qué personas, de qué nombres, son los que están hoy requeridos para saber su paradero o cuánto pueden haber usado o no esos pasaportes falsos. Este es un pequeño dato de las tantas cosas que debemos, en diálogo con la Presidencia y con el ministro correspondiente, tratar de ir dándole algo de transparencia a un tema que por ahora parece muy oscuro”, sostuvo.