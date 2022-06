Senador del sector de Sartori atribuye a "presiones del FA" la investigación de Jutep

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador nacionalista Juan Straneo, del sector de Juan Sartori, respaldó a su líder en redes sociales y lanzó que "por presiones del Frente Amplio" la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) hizo "devoluciones desconociendo los procedimientos formales y violentando el derecho a defensa e incumpliendo formas por parte de quien vela por la transparencia".

Estos dichos de Straneo se dan porque, como publicó El País en su edición de este miércoles, la Jutep consideró una "falta grave" que Sartori no haya presentado la declaración jurada de su cónyuge y le inició una investigación. Los datos surgieron de un pedido de informes de senadores frenteamplistas.

"Jutep debería ser más formal. Si inició una investigación debe notificarnos. Se presentó la declaración jurada en tiempo y forma, y luego de la intimación del pasado año se amplió la misma en febrero. Hasta ahora nada nuevo se nos notificó", escribió Straneo en Twitter.

Además, aseguró que "Sartori no tiene problemas de enriquecimiento del erario público, y por presiones del Frente Amplio la Jutep hace devoluciones desconociendo los procedimientos formales y violentando el Derecho a Defensa e incumpliendo formas por parte de quién vela por la transparencia".

...sin rigor jurídico- la retención del medio sueldo del Senado con gusto que lo hagan, estamos con absoluta tranquilidad y transparencia.

Lo mismo debería hacer la Jutep. (4/4). @PNACIONAL @Parlamento_UY — Juan Straneo Abreu (@AbreuStraneo) June 15, 2022

Luego sostuvo que Sartori "no tiene capacidad jurídica para hacer que su esposa firme la declaración jurada" e indicó que así se lo han informado a la Jutep.



En una nota donde da explicaciones al organismo, el senador argumentó que no tenía una sociedad legal de bienes con la esposa y que además se casó en el extranjero, lo que no generaba una obligación de presentar la otra parte de la declaración.



La Jutep realizó la consulta con la Dirección General de Estado Civil y confirmó que el matrimonio celebrado en el extranjero “tiene plena validez jurídica en el Uruguay”, por lo que no necesita estar inscripto en el país.

"Reitero, no tenemos nada nuevo y si esta imposibilidad, ajena a lo que depende de su acción y capacidad, apareja como sanción —sin rigor jurídico— la retención del medio sueldo del Senado con gusto que lo hagan, estamos con absoluta tranquilidad y transparencia", agregó Straneo, que remató su mensaje indicando: "Lo mismo debería hacer la Jutep".