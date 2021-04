Schipani a Pereira: "Me sorprendieron sus declaraciones, denotan que está muy mal informado"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira se mostró molesto esta semana con el diputado colorado Felipe Schipani y aseguró que hay una "terrible persecución sindical" en el caso del ahora exvicepresidente de Fenapes, Marcel Slamovitz. Incluso, señaló que veía un "ataque permanente" de su parte.

Ante estas declaraciones, el legislador respondió por carta a Pereira y le dijo: "Nada más lejos de mi ánimo está el de perseguir a alguien por su actividad sindical".

En la misiva, el colorado enumeró dichos de Pereira y destacó: "Me sorprendieron sus declaraciones, denotan que está muy mal informado".

"Soy batllista y por tanto creo en los sindicatos como herramientas fundamentales para defender los derechos de los trabajadores y avanzar hacia una sociedad más justa", añadió Schipani.

También señaló que siendo adolescente fundó un gremio estudiantil en un liceo público. "Milité gremialmente en la Universidad pública integrando el cogobierno universitario", dijo y agregó que fue "convencional y consejero federal de la FEUU", así como trabajador afiliado a su sindicato de base "y por tanto al PIT CNT".

"Como legislador tengo el cometido constitucional de contralor de la administración, y más aún cuando se presentan irregularidades como en este caso. Para eso me votaron y es la única razón que motiva mi accionar", remató su carta Schipani.

Hace minutos le envié esta carta a Fernando Pereira, Presidente del PIT CNT, en virtud de que en los últimos días me ha aludido a través de diferentes medios. 👇 pic.twitter.com/Fya9VyTUPX — Felipe Schipani (@FelipeSchipani) April 23, 2021

En la carta, el colorado enumeró una serie de declaraciones que hizo Pereira en los últimos días sobre el asunto. Recordó que el miércoles había dicho a VTV Noticias que hay una "terrible persecución sindical" y había señalado que ve a Schipani en un "ataque permanente".



También había señalado en esa oportunidad: "¿Qué diputado no sabe que las horas sindicales las administra un sindicato, no el Codicen? ¿Qué diputado no conoce el convenio que firmó ANEP con los sindicatos de la educación?".

Schipani planteó los dichos de Pereira en el programa "Quién en Quien" de TNU, donde había señalado: "¿Cuál es el problema de que se le hayan otorgado (a Slamovitz) más horas sindicales si están dentro del cupo que las organiza Fenapes. Eso es una campaña de difamación a un dirigente y a un sindicato".

El colorado manifestó que el presidente de la central sindical "está muy mal informado", indicando que las horas que obtuvo Slamovitz "eran adicionales a las que por ley correspondían, y fueron solicitadas invocando un convenio inexistente y mediante la presentación de certificados falsos firmados por las autoridades de Fenapes". En ese sentido, recalcó que las horas "fueron obtenidas de modo irregular"

Schipani cuestionó "por qué Slamovitz planteó reponer" las horas, así como "por qué renunció a la vicepresidencia" de Fenapes.

El País informó en su edición de este viernes que el expresidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Wilson Netto, había advertido dos años antes al gremio que era “ilegal” justificar por esa vía faltas docentes relacionadas a actividades sindicales. El diputado cuestionó a Pereira si cree que estas consideraciones "también forman parte de la campaña de persecución".