Pereira dijo que hay "terrible persecución sindical" con Slamovitz y Schipani respondió 

Marcel Slamovitz dejó de ser vicepresidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) el 27 de marzo. Su decisión fue tomada luego de que el día 8 de ese mes la Mesa Ejecutiva del sindicato iniciara una investigación sobre las 250 faltas que el dirigente justificó como licencia gremial en 2016 y 2017.

La situación de Slamovitz fue alertada por el diputado colorado Felipe Schipani, que hizo un pedido de informes para conocer las circunstancias en que se justificaron las faltas del dirigente sindical.

Molesto por esta actitud, este miércoles el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, dijo a VTV Noticias que hay una "terrible persecución sindical" y señaló que ve a Schipani en un "ataque permanente". "Es una actitud que no contribuye, no ayuda y se aparta de la lógica que tiene que ver con la libertad sindical", sostuvo.

"¿Qué diputado no sabe que las horas sindicales las administra un sindicato, no el Codicen? ¿Qué diputado no conoce el convenio que firmó ANEP con los sindicatos de la educación?", agregó.

Pereira consideró que "hay un hostigamiento que no es el adecuado para la lógica que estamos viviendo". Además, sostuvo que en la "coalición de gobierno hay dialoguistas", pero "hay otros que rompen todos los puentes posibles.

Sobre la posibilidad de dialogar con el diputado colorado, Pereira dijo que lo haría "con mucho gusto", pero que también defendería a sus compañeros. "¿Cuál es el crimen que cometió Slamovitz? No veo ninguno", enfatizó.

Ante los dichos de Pereira, el diputado colorado respondió en Twitter: "Si estoy realizando una 'terrible persecución sindical' como dice Pereyra, ¿por qué Slamovitz renunció a la Vicepresidencia de Fenapes?".

Además, lamentó que el presidente de la central sindical "apañe estas conductas que desprestigian a todo el sindicalismo".