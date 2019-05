Sartori se refleja en el espejo de líderes blancos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Todos" y "Juntos", los dos conceptos que identifican a los líderes y precandidatos nacionalistas Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga y a sus respectivos sectores políticos, son utilizados por el precandidato blanco Juan Sartori en algunas de sus apariciones públicas.



Es claro que la estrategia de estas semanas de Sartori es mirarse en el espejo de los dirigentes más experientes y, a la vez, busca alimentar sus fuerzas para poder crecer.



“Todos” es el nombre del movimiento fundado por Lacalle Pou, una especie de paraguas político debajo del cual se cobijan el Herrerismo (Luis A. Heber), el Espacio 40 (Javier García), Dale (Carlos Enciso) y otros sectores menores. Y “Juntos” fue un espacio similar, un proyecto de Larrañaga que si bien nunca tuvo un despegue formal sigue identificando a la gente de Alianza Nacional.



Sartori habla permanentemente en sus actos de “el Plan de Todos”, que es su programa de gobierno. Y refiere el término “juntos” para subrayar la mancomunión que quiere tener con sus seguidores, aunque muestra, sin embargo, pocas referencias al concepto de Partido Nacional.

Sí se puede.

“Ahora que tenemos un plan, necesitamos llegar al gobierno, ganar las elecciones”, dijo en un acto esta semana. “Necesitamos ahora un ‘sí se puede’. ¿Queremos 100.000 puestos de trabajo? ¿Queremos seguridad y educación? Sí, se puede. ¿Cuento con ustedes? Cuenten conmigo siempre”, dijo en otra de sus actividades.



“Nuestro país merece escucharnos más entre nosotros con el fin de construir juntos las soluciones que los uruguayos necesitamos para vivir mejor hoy y asegurar un futuro próspero”, dijo el precandidato hace algunas semanas cuando instaló 28 mesas de trabajo de técnicos que luego dieron lugar al programa de gobierno denominado el Plan de Todos.

“No hay razones para la resignación. Uruguay no ha tocado techo, todavía tenemos muchas posibilidades por explorar y explotar. Uruguay necesita que todos aportemos y participemos en la generación de mayores oportunidades para que nadie se sienta excluido”, remarcó.



Poco antes, luego de una gira por el interior, afirmó: “Una de las cosas que he visto, recorriendo el Uruguay, es que hay una gran polarización, división, ensañamiento y enemistad entre muchos grupos y personas. Yo pregunto: ¿Por qué tenemos que hacer la política así? ¿Por qué no podemos pensar todos en el bien de Uruguay y trabajar juntos, y despejar de obstáculos el camino hacia el futuro, y buscar los puntos en común, respetar los estilos, e incluso valorar las diferencias?”.

Hace pocos días, en la presentación de su programa de gobierno en el club Verdirrojo del Cerro, Sartori volvió a aludir a ese concepto.



Mostró el programa de gobierno y afirmó: “Este es el Plan de Todos. Todos aportaron preocupaciones, ideas, aspiraciones y soluciones. Me traje conmigo sus sueños, sus ganas, su compromiso. Juntos vimos el país que queremos y que podemos lograr. El resultado de toda esta experiencia está aquí, en el Plan de Todos”.