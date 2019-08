Sartori arranca gira electoral con borrón y cuenta nueva

Juan, Jorge, Enrique y Carlos es una forma más cercana de referirse a sus “compañeros” de partido. Llamarlos por su nombre de pila. Sartori, Larrañaga, Antía y Iafigliola, por el apellido, sería el estilo más formal. Pero el candidato blanco Luis Lacalle Pou va por la primera. Es que el líder del Partido Nacional sabe que necesita a toda la dirigencia unida para pelear en la elección.

Hoy el líder de la segunda fuerza dentro de los blancos vuelve al ruedo para acompañar a Lacalle Pou y Beatriz Argimón en su recorrida por el país. Por eso, al inicio de la gira de la fórmula blanca la semana pasada en Artigas, Sartori dejó de ser Sartori para pasar a ser Juan: un compañero más dentro del Partido Nacional.



Quedan algunos “ringui-ranga” de la interna, como dijo a El País un asesor del candidato. “Pero los zapallos en la carreta se acomodan andando”, agregó. Lacalle Pou se reunió con Sartori semanas atrás y lo invitó a sumarse al comando. Hablaron rato largo. Se dijeron unas cuantas cosas, sobre todo, varias actitudes de Sartori que al triunfador de la interna no le habían gustado. La frontal charla sirvió para dar vuelta la página.

Por eso, en la primera semana de recorrida por los departamentos del país, Lacalle Pou lo nombró ante el público para agradecerle su actitud en la noche de la interna.



Dijo que gracias a la disposición de los otros cuatro competidores se pudo sellar la formula esa misma madrugada. Lo cierto es que el líder del sector Todos hacia adelante había logrado la mayoría necesaria como para imponer su compañero de fórmula. Y el nombre de Argimón fue informado a cada uno de los precandidatos. Pero también es cierto que ese agradecimiento a “Juan, Jorge, Enrique, y Carlos” les sirve para mostrar esa unidad blanca que busca el candidato.

Del sol a la campaña.

En pocas horas Sartori pasará del verano griego -a donde viajó el fin de semana para asistir a un casamiento- a la gira invernal de la fórmula nacionalista por el este del país. El empresario multimillonario habló anoche con El País mientras hacía una escala en el aeropuerto de Madrid. Tenía previsto llegar hoy a las 8 de la mañana a Montevideo: tendrá una reunión de coordinación con su equipo y en la tarde viajará a Rocha y Maldonado para sumarse a la gira.

“Vamos a trabajar duro, duro, duro, para la victoria del Partido Nacional y pensamos que nuestro sector político es clave para darle el triunfo al partido”, indicó Sartori. El empresario dijo que “empujará” para lograr el triunfo, ya que no conoce otra forma que “dar el 100 por ciento”.



Teniendo en cuenta su poderío económico, ¿apoyará en forma financiera la campaña de Lacalle? “Todos los recursos serán al servicio de la campaña de mi lista y de mi sector. Pero esa será mi forma de canalizar el apoyo a Lacalle”, respondió. Sartori dijo que en los últimos días ha estado en contacto “permanente” con el candidato y que también lo han estado los equipos.



Consultado respecto al “pedido de disculpas” que le reclamó el senador Jorge Larrañaga en una entrevista en El Observador, Sartori respondió que “es momento de dejar atrás disputas y peleas” y mirar hacia adelante con “el partido unido”.



En tanto, los diferentes sectores blancos aún avanzan en las negociaciones para conformar las listas a las cámaras de Diputados y Senadores. El candidato nacionalista dijo que, luego de ganar la interna, pasaba a ser el candidato de todos los blancos y ya no tenía sector.



Por eso afirmó que mantuvo una participación activa en las negociaciones para evitar desequilibrios.



“Sí he tratado de no debilitar a ningún sector. El partido es más importante que los sectores. He hecho los llamados necesario y las reuniones necesarias. Sector fuerte es lo único que va a hacer un partido fuerte”, dijo en Treinta y Tres.

Oscar Costa arremete contra periodista

Oscar Costa, mano derecha de Juan Sartori, se refirió ayer a la polémica que se desató en torno al portal Ecos, medio de comunicación del que es dueño el joven millonario. El 11 de julio la exeditora del portal, Magdalena Herrera denunció en el programa “En la mira” (VTV) que recibió instrucciones del comando de campaña de Sartori de “atacar” a Luis Lacalle Pou.



“Es la primera vez que lo digo, no sé si el abogado me va a matar, pero sí”, había reconocido Herrera en el programa. Ayer en diálogo con Todo Pasa (Océano) Costa fue consultado por la afirmación de Herrera e indicó: “Escribí algunos artículos y se los mandé (a Herrera) para que los publicara y están publicados. Nunca nadie hizo ninguna objeción. Eso que eran difamatorios es absolutamente falso (...) No voy a seguir hablando del tema porque está en la Justicia. Yo le he hecho un juicio (sic) a la señora por difamación e injuria de cosas que son absolutamente falsas”, agregó Costa.



Por su parte Herrera se manifestó a través de Twitter y apuntó nuevamente contra el comando de Sartori. “No alcanzó con el enorme daño moral, profesional, económico, que me han hecho Juan Sartori y Oscar Costa. Se me sigue vulnerando en todo aspecto. No puedo cobrar subsidio estatal, no me indemnizaron, no me pagaron liquidación de mis haberes pero lo peor no es eso, es el enorme daño moral y acoso laboral que se me ha realizado este último mes y medio, que no solo me ha dañado a mí sino también a mi familia”, indicó.