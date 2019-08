Nuevo cruce entre Oscar Costa y exeditora del portal Ecos sobre presiones en campaña 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Oscar Costa, mano derecha del exprecandidato nacionalista Juan Sartori, se refirió este lunes a la polémica que se desató en torno al portal Ecos, medio de comunicación del que es dueño Sartori.

El pasado 11 de julio la exeditora del portal, Magdalena Herrera denunció en el programa "En la mira" (VTV) que recibió instrucciones del comando de campaña de Sartori con la intención de "atacar" a Luis Lacalle Pou, el ahora candidato blanco a la Presidencia.



"Es la primera vez que lo digo, no sé si el abogado me va a matar, pero sí", había reconocido Herrera en el programa. Esta mañana en diálogo con Todo Pasa (Océano) Costa fue consultado por la afirmación de Herrera e indicó: "Escribí algunos artículos y se los mandé (a Herrera) para que los publicara y están publicados. Nunca nadie hizo ninguna objeción. Eso que eran difamatorios es absolutamente falso".

RELACIONADAS Comando de Sartori quiso "atacar" a Lacalle a través del portal Ecos, aseguró su exeditora By Ángel Asteggiante Comando de Sartori quiso "atacar" a Lacalle a través del portal Ecos, aseguró su exeditora Comando de Sartori quiso "atacar" a Lacalle a través del portal Ecos, aseguró su exeditora

"No voy a seguir hablando del tema porque está en la Justicia. Yo le he hecho un juicio (sic) a la señora por difamación e injuria de cosas que son absolutamente falsas", agregó Costa.



Por su parte Herrera se manifestó a través de Twitter y apuntó nuevamente contra el comando de Sartori. Dejó de ser la editora de Ecos luego de que se le comunicara su desvinculación con el medio por comunicados de prensa.



"No alcanzó con el enorme daño moral, profesional, económico, que me han hecho Juan Sartori y Oscar Costa. Se me sigue vulnerando en todo aspecto. No puedo cobrar subsidio estatal, no me indemnizaron, no me pagaron liquidación de mis haberes pero lo peor no es eso, es el enorme daño moral y acoso laboral que se me ha realizado este último mes y medio, que no solo me ha dañado a mí sino también a mi familia, fundamentalmente a mi madre, a quien no puedo pagar más su manutención. El daño moral es enorme", indicó.



La exeditora de Ecos dijo que Sartori "cruzó todos los límites" y le causó "un enorme daño". "Como es público, se me despidió a través de dos comunicados de prensa enviados a todos los medios del Uruguay, y Sartori salió a los medios a decir que era una reestructura, que ECOS daba pérdida, la misma de la que da hoy, y mala comunicación entre subordinados. No soy de medios radiales ni tevé pero entendí que debía salir por misma vía que Sartori utilizó para despedirme más allá que me costara un esfuerzo hasta de salud", sentenció.

Herrera subió a Twitter capturas de chats de Whatsapp con el asesor de Sartori en las que asegura que se le pide que publique textos "como nota común, no como Editorial ni Opinión" y afirma no haberlas publicado. Otras capturas muestran un intercambio entre ambos sobre el rol de Diego Cánepa (exsecretario de Presidencia durante la gestión de José Mujica) en el grupo de Sartori y otro texto que sostiene le fue llegado por error e iba dirigido al asesor panameño J.J. Rendón.

Abro hilo: No alcanzó con el enorme daño moral, profesional, económico, que me han hecho Juan Sartori y Oscar Costa. Se sigue vulnerándome en todo aspecto. No puedo cobrar subsidio estatal, no me indemnizaron, no me pagaron liquidación de mis haberes pero lo peor no es eso. https://t.co/mm4VTyQEYh — Magdalena Herrera (@MagdalenaHerrer) August 19, 2019