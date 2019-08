Juan Sartori: “Me preocupa la baja en las encuestas; hay que tener una estrategia”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No hay rastros de la cartelería con la cara sonriente de Juan Sartori, que hasta hace unas semanas estaba en la fachada del Edificio Unión, donde funcionó el comando de la campaña presidencial del empresario hasta el 30 de junio. Adentro, la enorme sala de la planta baja está vacía. Solo un recepcionista y decenas de sillas detrás.

Se abre la puerta de uno de los ascensores y aparece Sartori, ese empresario devenido en político que fue la sorpresa en la campaña hacia las internas y que ahora debe replantear su campaña hacia octubre. Quiere ser senador, aunque ya no tiene tan claro si se postulará a presidente en 2024. Sí sabe que de sus votos depende parte del éxito de su excontrincante, el candidato Luis Lacalle Pou.



Algo más bronceado tras unas vacaciones en Europa, Sartori sonríe y abraza a Mario Gómez, un dirigente del Cerro que pasó a saludar. “No te olvides de nosotros”, le dice Gómez. Sartori le responde que en estos días jugarán “un partidito”.

Ya en su despacho en el quinto piso, con vista a la Torre Ejecutiva en Plaza Independencia, Sartori toma el termo y su mate, pone los pies sobre una mesa baja y se dispone a charlar con El País, siempre bajo la atenta mirada de su encargada de prensa, Noelia Franco. Admite que está preocupado por las encuestas que le dan bajando a Lacalle Pou, aunque su rostro muestra cierta serenidad, lejos de la locura de las últimas semanas en las internas. En la mano tiene unos papeles con la lista de los nombres de los 104 convencionales con los que irá a la convención del sábado, que proclamará a la fórmula Lacalle Pou-Beatriz Argimón.

-Estas últimas semanas desapareció del mapa político. ¿Dónde estaba?



-Descansando en familia, de vacaciones. Estuve en España, en Londres (donde vive mi hija más grande) y en Suiza. Tomé un poquito de distancia para adoptar buenas decisiones.

-Y ahora vuelve a la cancha pero empieza un partido muy distinto al de las elecciones internas. ¿Cómo se prepara?



-Terminamos con una corriente política muy fuerte, la segunda fuerza del Partido Nacional. Logramos 92.000 votos, a la par de los que ganaron en los otros partidos. Ahora vamos a lanzar la lista al Senado y vamos a ir por una bancada parlamentaria. Tenemos dos objetivos: el primero seguir creciendo a nivel electoral pero además aportar y apoyar a nuestro partido con una corriente que le hace mucho bien. Entramos en lugares distintos, en personas que no votaban al Partido Nacional.

-Una encuesta de Equipos Consultores indica que solo el 35% de sus votantes aseguran que votarán al Partido Nacional en octubre. ¿Tendrá que ponerse la mochila y volverlos a captar?



-No, esa es la demostración de que nosotros hacemos crecer al Partido Nacional. Que tenemos un poder de convocatoria que va más allá de la ideología y de las banderas partidarias.



-Pero la encuesta que publicó esta semana Opción dice que, en lugar de crecer, el Partido Nacional bajó de 30 a 23 puntos. ¿Qué opina?



-Hay que tener cuidado con las encuestas, pero si se confirma esa tendencia hay que preocuparse y tener una estrategia para volver a crecer.



-¿Le preocupa entonces?

-Y sí. Yo voy a trabajar muy duro asumiendo que es importante empezar a crecer otra vez. No me gusta ver al partido bajar o con chances de no ganar. Que se esté acercando (Ernesto) Talvi o que perdamos intención de voto es algo a analizar y ver cómo podemos revertir la tendencia. Yo siempre pensé que un Partido Nacional unido a pesar de las diferencias va a ser mucho más fuerte. Por eso estamos dejando atrás ese enfrentamiento natural en la interna, trabajando todos en equipo. Me reuní hace poco con Lacalle Pou.

Juan Sartori. Foto: Darwin Borrelli

-Esa reunión fue esta semana en la casa de Argimón, según publicó El Observador.



-Sí, nos reunimos a solas y después estuvo Argimón un rato. Hablamos de la campaña hacia el futuro.



-¿Qué le dijo Lacalle?



-Charlamos varias horas. Por generación y por una cantidad de aspectos, estamos destinados a llevarnos muy bien. Tuvimos un enfrentamiento electoral pero en el futuro podemos trabajar juntos. Hoy el candidato único es Lacalle Pou, entonces todos tenemos que tirar del carro para que el Partido Nacional llegue al gobierno. Hay intereses comunes y diferencias que potencian. El partido es más fuerte cuando tiene corrientes diferentes.



-¿Y revisaron lo de la campaña sucia?



-Sí, de los ataques que hubo de las dos partes. No teníamos nada personal. Ni yo ni él estábamos atrás de las cosas que se dijeron. Lo hablamos de manera muy franca. Le creo en lo que me dijo y vamos a poder hacer un borrón y cuenta nueva para establecer una confianza necesaria.

-¿Lacalle considera superada esa etapa?



-Es una necesidad. No se pueden aceptar rencores cuando está en juego el futuro del país. Tenemos madurez, más a la luz de las últimas encuestas.



-¿Volvería a contratar al polémico asesor J.J. Rendón, el llamado rey de la “propaganda negra”?



-En las internas precisaba contratar asesores de todos lados. Esta será diferente y estamos más organizados. Vamos a ver si hace falta hacer un trabajo afuera. Pero hay cosas que no se precisan hacer más.



-¿Cómo se amalgarán las dos campañas?



-Haremos recorridas propias y participaremos en eventos de la fórmula. Lo mismo harán Beatriz y Luis. Las campañas serán paralelas en comunicación constante.

-¿Quedó conforme con cómo se laudó el programa único del partido?



-Nosotros mandamos a nuestros técnicos para aprobar el programa, que no incluye las ideas de todos.



-La tarjeta Medicfarma no está, por ejemplo.



-Claro, eso nos da una bandera. Hay muchas ideas que no entraron en el programa único pero que podemos seguir respaldando con proyectos de ley. Yo tengo experiencia en temas de empleo: cómo hacer para que la economía vuelva a generar trabajo y traer inversiones. Puedo presentar proyectos.



-¿El programa único lo leyó?



-Entero no. Si me vas a preguntar detalles... (se ríe).

-¿Pero alguien del sector lo leyó?



-Claro, los técnicos lo estudiaron. En los aspectos económicos y de seguridad, la línea general es compartida.



-¿Les tomaron alguna propuesta?



-Muchas de las nuestras eran comunes con las de ellos. Casilda Echevarría llevó el programa y encontraron las similitudes y las ideas nuestras que no entran.



-¿Lacalle Pou le dijo que es consciente de que los votos de Sartori son importantes para poder ganar la elección?



-Y casi 100.000 votos son importantes para cualquiera. Y porque no son votos de estructura partidaria, no están cautivos.



-¿Arrancará otra vez a recorrer el país?



-Sí, pero antes hay que organizar un montón de cosas, la parte formal del movimiento. El 31 de agosto haremos el primer congreso del sartorismo, donde aprobaremos la carta orgánica.

-¿Y ya definieron cómo queda la lista al Senado?



-Sí, en una mañana organizamos los lugares. Yo encabezo la lista, Alem García es mi primer suplente. Es un tipo que tiene mucha experiencia parlamentaria. En el segundo lugar va Verónica Alonso y el suplente Oscar Costa.



-¿Usted cuánto estará presente en el Parlamento?



-Así como fui un candidato distinto, voy a ser un senador distinto. No pasaré encerrado mirando los puntos y comas de las leyes. Voy a renovar la forma de actuar en el Parlamento, haré algo más dinámico y pragmático.

Juan Sartori. Foto: Darwin Borrelli

-¿Desde el Parlamento se proyectará para una nueva candidatura en 2024?



-(Noelia Franco, la encargada de prensa, interrumpe y dice que “desde el 1° de julio ya nos proyectábamos para el 2024”). Cinco años son largos. No se puede decir con seguridad que haré dentro de cuatro o cinco años. Pero para lo que el país me necesite, yo estoy dispuesto a comprometerme.



-¿Pero ya no está seguro de que será candidato a presidente otra vez?



-Veremos las circunstancias. Es difícil decir que algo es seguro cuando falta tanto tiempo. Eso sí, mis ganas siguen más fuertes que nunca y la gente me dice que no baje los brazos.