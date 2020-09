Sanguinetti dijo que "el gobierno actuó con parcialidad” en elecciones departamentales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente y secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti dijo que “el gobierno actuó con parcialidad” en las elecciones departamentales, y puso foco especialmente en la campaña electoral de Salto.

"En Salto pasaron una serie de cosas que no fueron lo que esperábamos ni deseábamos. En Salto como en Rivera dijimos desde el primer día a los socios de la coalición que nosotros no pedimos nada, pero pedimos competir en condiciones de igualdad. Desgraciadamente en Salto no pasó eso porque de inmediato el Partido Nacional hizo un acuerdo con Cabildo Abierto, un acuerdo con el Partido Independiente, se oficializó la candidatura del candidato blanco (Carlos) Albisu al punto que se lo nombra presidente de la CTM (Comisión Técnica Mixta) en plena campaña electoral y la CTM en Salto es como un ducado", dijo Sanguinetti entrevistado por Informativo Carve de Radio Carve este martes. Y agregó que ese hecho "implicaba generar el mensaje de que ese era el candidato del gobierno".



En ese sentido planteó: "Yo diría que el gobierno como gobierno actuó con parcialidad para el Partido Nacional".



"Está claro que el Frente Amplio retrocedió, perdió tres intendencias, debió haber pedido cuatro porque Salto fue una lástima lo que pasó", resumió.

Sanguinetti dijo que planteó la necesidad de formar coalición fuera de Montevideo, pero no tuvo suerte. "Hay lugares donde la tradición blanca es muy fuete y por eso no sienten la necesidad de un acuerdo, pero en el litoral o en Canelones era evidente que era una solución lógica".



En ese contexto el secretario general del Partido Colorado insistió en la necesidad de que el gobierno recuerde que forma parte de una coalición. Y dijo: "Así como las derrotas suelen generar resentimientos o reproches, las victorias también. Por eso hay que tener la templanza de sentir que este es un proyecto político y una nueva estructura en la vida política nacional que debe manejarse con la sobriedad imparcialidad e inteligencia del caso".



Sanguinetti dijo que el resultado electoral "fue mas o menos lo previsible, fue una elección en la que no se mostraron grandes cambios, de sorpresas dramáticas". "Lo más importante es que el país esta de nuevo ante un bipartidismo solo que es un nuevo bipartidismo, a la coalición frentista se le opone hoy la coalición multicolor: son dos espacios políticos que se van consolidando y todo da la impresión que así llegó la coalición de izquierda para quedarse la coalición de centro va llegando para quedarse".

El expresidente se refirió al Partido Colorado y dijo que "los últimos años desgraciadamente no han sido placenteros porque ha habido un primer liderazgo de Bordaberry que se retiró, un liderazgo fugaz de Talvi que se retiro", pero enfatizó que "eso no quiere decir que la sustancia se haya diluido".