Sanguinetti: denuncias por abuso policial “son una ensalada” y hechas “por delincuentes”

El expresidente de la República Julio María Sanguinetti se expresó sobre las 50 denuncias por abusos policiales hechas públicas por el Frente Amplio. El dirigente colorado dijo que "abusos policiales siempre hubo, hay y seguirá habiendo", pero estas denuncias forman parte de una estrategia política en el marco del próximo referéndum por la derogación de 135 artículos de la LUC.

"Las 100 denuncias de los defensores de oficio, no tuvieron -según lo dicen ellos mismos- ningún andamiento judicial. Las 50 que aparecen ahora son una ensalada en que, mayormente, delincuentes con antecedentes formularon denuncias que se tramitaron. Algunas se desecharon en la vía judicial de modo rotundo y otras están en trámite. Unas son de 2020, otras del año pasado. En cualquier caso, sugerir que hay una multitud de denuncias superior a lo habitual es falso y decir que se ignoran sistemáticamente aún más", escribió Sanguinetti en su columna semanal en Correo de los Viernes.

El expresidente agregó que se trata de un movimiento político del Frente Amplio: "El propósito es obvio: el gobierno está logrando resultados en ese tema que fue uno de sus mayores fracasos y tratan de contrarrestarlos intentando crear un inexistente clima de abusos policiales. No hay límite".



"La verdad es que abusos policiales siempre hubo, hay y seguirá habiendo. En esa actividad tan riesgosa, siempre está esa posibilidad, pese a la instrucción realizada para que un profesional no se exceda. Es así aquí y en el mundo entero", justificó el dirigente del Partido Colorado, para luego detallar que "según la información oficial, las denuncias han bajado".



Para Sanguinetti, en este cierre de campaña antes del referéndum, "con este acoso a la policía", no importa "si se desmoraliza en su lucha contra el delito".