Sanguinetti: "Cuando las circunstancias cambian las 'perillas' deben moverse"

El expresidente y actual secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, se refirió a la decisión de Luis Lacalle Pou -reiterada durante una entrevista en Subrayado- de no incrementar las medidas para disminuir el avance del coronavirus y expresó: "Lo hemos aceptado y apoyado, pero cuando las circunstancias cambian, las 'perillas', que él instrumentó como mecanismo de ajuste a las cambiantes realidades, también deben moverse".

"¿Para marchar al otro extremo con un confinamiento? No, porque dañaríamos más aún a los que viven de su trabajo diario, costaría una fortuna en términos de producción y no se puede asegurar tampoco un gran resultado, como ha ocurrido en Argentina y incluso en países de Europa. Lo que sí parece necesario es afirmarse en las medidas de prevención y distanciamiento social que fueron exitosas en la primera etapa", indicó en su columna de "Correo de los viernes".



El expresidente consideró que el país "pese a la mortalidad, no asume a cabalidad sus riesgos". En esta línea aseguró que "está faltando la apelación dramática a la disciplina social. Basta salir a la calle para advertir demasiada desaprensión".



Como ejemplo, mencionó que la movilidad en el Día de la Madre "fue muy preocupante". "No se trata de sacar a la calle a la policía a reprimir a derecha e izquierda, pero sí de que los servicios de contralor laboral y sanitario extremen su acción y con medidas pedagógicamente ejemplares mantengan la conciencia alerta de la población".



De todas maneras, Sanguinetti consideró que el presidente, durante la entrevista, "mostró seguridad y explicó el esfuerzo económico que el país está haciendo para sostener el combate a la pandemia y no castigar con más desempleo aún a los sectores de trabajo nacional".



"Los que alegremente siguen pidiendo gastar más y más, no visualizan que ese es el camino al infierno que viene recorriendo nuestra hermana Argentina. Y que un presidente como el Dr. Lacalle Pou, que llegó con la propuesta de reducir el déficit fiscal, asume hoy un enorme sacrificio político cuando ante esta inesperada pandemia le aleja de su objetivo inicial con la necesaria flexibilidad y la obligada prudencia de los límites", dijo.



"La entrevista del martes, en todo caso, llenó un espacio que estaba reclamando presencia. Bien recibida por la opinión, debe continuarse, de un modo u otro pero continuarse, para que se entienda que la responsabilidad es de todos y que el gobierno no está sentado esperando el milagro de la vacuna sino haciendo lo necesario para que él se revele", dijo.



Para Sanguinetti, "sin duda, todo el gobierno y la coalición 'están a cargo'. Es importante que así se vea, y se sienta, con rotundidad".



En la noche del martes Lacalle Pou reiteró su postura de evitar las cuarentenas obligatorias, ya que es una medida que no cree que "funcione". En ese sentido aseguró que, de todas maneras, el gobierno ha instrumentado medidas con el objetivo de frenar el avance del COVID-19.

Además, en la reunión con los senadores de todos los partidos que tuvo lugar este miércoles, el presidente Luis Lacalle Pou ofreció al Frente Amplio hacer en conjunto una campaña de bien público con el objetivo de apelar a la responsabilidad de toda la sociedad para bajar los niveles de movilidad y contener la ola de contagios de coronavirus. Sin embargo, no se llegó a un acuerdo.