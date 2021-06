Lacalle y oposición sin acuerdo sobre campaña pública contra el coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la reunión con los senadores de todos los partidos que tuvo lugar este miércoles, el presidente Luis Lacalle Pou ofreció al Frente Amplio hacer en conjunto una campaña de bien público con el objetivo de apelar a la responsabilidad de toda la sociedad para bajar los niveles de movilidad y contener la ola de contagios de coronavirus.

Según informaron a El País participantes del encuentro, la idea del presidente era que él mismo participara en la campaña, acompañado por la coalición de izquierda y el resto de los partidos. Pero los senadores de la oposición contestaron que solo aceptaban participar si además el Ejecutivo tomaba medidas más restrictivas contra la movilidad -tal como vienen reclamando desde hace meses- y si además se brindaba el apoyo financiero necesario para que los sectores más vulnerables puedan prescindir de sus ingresos y quedarse en sus casas.

El senador socialista Daniel Olesker dijo ayer al programa radial Doble Click que ese acuerdo podía cerrarse “siempre y cuando haya compensación económica”, y si el gobierno aceptara la propuesta de la coalición de izquierda de brindar un ingreso básico de emergencia. Esto último sobre todo enfocado en los trabajadores cuentapropistas y con coberturas parciales de la seguridad social, como propusieron en la Comisión de Seguimiento de COVID-19 que se formó en abril en la Cámara Alta.

“No le vamos a pedir a la gente que se quede en su casa si el resultado es que tengan ingreso cero”, dijo Olesker, que recordó que el FA también propuso para los trabajadores formales que están en seguro de paro que el Estado subsidie “la diferencia con el 66%” que cobran por ese beneficio, “y para las empresas que cierran el pago de todos los costos fijos que tiene y el otorgamiento de una partida económica equivalente a la que reciben sus trabajadores”.

Acerca de la propuesta puntual, el legislador sostuvo que “las campañas siempre están bien y siempre se puede pedir a la gente que se quede en su casa”, pero que además había que “compensarle económicamente lo que ya ha perdido.



"Solo pico".

La reunión de Lacalle Pou con los integrantes de la Comisión de COVID-19 transcurrió en un “muy buen ambiente”. Incluso hubo espacio para diálogos informales, por ejemplo con el senador Alejandro Sánchez (MPP) quien elogió el termo que usa el presidente, el cual tiene pintada una bandera de Uruguay. “No sabíamos que podíamos traer el mate”, le dijo el legislador en broma.

“Fue una reunión distendida que permitió hablar sobre los puntos en que unos y otro, sabíamos que no teníamos acuerdo”, señaló Sánchez. De todos modos, opinó que “no quedan colmadas las expectativas porque no surgen herramientas que permitan reducir contagios”. Con respecto a la realización de una campaña publicitaria, Sánchez dijo a El País que ante el planteo del presidente contestó: “No tengo problema, pero sin medidas es solo pico y con pico esto solo no se resuelve”.

Por su parte, el senador José Carlos Mahía (Asamblea Uruguay) dijo que “hubo buen trato y diálogo”, pero no se tuvieron en cuenta los aspectos centrales propuestos por el Frente Amplio.



Mahía señaló que el lunes el Frente analizará los pasos a seguir, es decir si se solicita una prórroga al funcionamiento de la Comisión de COVID-19 o si finaliza su trabajo. “La veo muy difícil que siga. Nosotros hicimos propuestas, pero de lo central que planteamos no se llevó nada”, añadió. Según explicó, solo se tuvieron en cuenta dos propuestas concretas (referidas a la priorización de la vacunación a embarazadas y al aplazamiento de las cuotas hipotecarias).