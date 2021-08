Sanguinetti rechazó el "Bono crianza": "La seguridad social no es repartir dinero"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente y actual secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, aseguró que el denominado "Bono crianza" que fue presentado por el gobierno el lunes de esta semana no está en línea con lo que se había hablado previamente y aseguró que este tipo de proyectos fracasaron durante la gestión del Frente Amplio. "La seguridad social no es repartir dinero", expresó.

"Hace un par de días se hace una conferencia de prensa con el Mides (Ministerio de Desarrollo Social) y se cambia: se pone más dinero y se habla de un bono. Creemos que esa no es la real política de seguridad", expresó Sanguinetti en rueda de prensa este viernes.



El jerarca indicó que programas de este tipo fueron llevados adelante por el Frente Amplio durante 15 años y "no dieron resultado". "La seguridad social no es repartir dinero, porque eso congela la pobreza. La seguridad social es más educación, más apoyo a la alimentación, más apoyo psicológico", planteó.



Sanguinetti explicó que la idea original era lograr una mayor integración entre los centros Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF) del país, tanto cuantitativa como cualitativamente, y no la creación de un bono.



"Nosotros tenemos una historia en la seguridad social. El Batllismo siente en su núcleo y en su corazón desde los viejos tiempos de Batlle hasta los nuestros, porque los CAIF y las escuelas de tiempo completo son de este tiempo", expresó.

El lunes de esta semana, el gobierno presentó el programa de Primera Infancia que se implementará una vez sea aprobado el artículo que lo incluye dentro de la Rendición de Cuentas y que le otorga US$ 50 millones para su puesta en práctica.



Entre otros puntos, el plan incluye la creación del llamado “Bono crianza”, que otorgará $ 2.500 a unos 65.000 hogares de contexto más vulnerable, que tengan niños de 0 a 3 años.



La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, definió este programa como “un hito histórico en el apoyo a políticas sociales”, tanto por sus características como por sus montos. Además, resaltó que en 2020 hubo un incremento de 56% de las transferencias sociales que realiza el gobierno.