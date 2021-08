Gobierno presentó grupo coordinador del programa Primera Infancia y anunció creación del "Bono crianza"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En conferencia de prensa, el gobierno presentó el programa de Primera Infancia que se implementará una vez sea aprobado el artículo que lo incluye dentro de la Rendición de Cuentas y que le otorga US$ 50 millones para su puesta en práctica. Entre otros puntos, el plan incluye la creación del llamado “Bono crianza”, que otorgará $ 2.500 a unos 65.000 hogares de contexto más vulnerable, que tengan niños de 0 a 3 años.

La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, definió este programa como “un hito histórico en el apoyo a políticas sociales”, tanto por sus características como por sus montos. Además, resaltó que en 2020 hubo un incremento de 56% de las transferencias sociales que realiza el gobierno.



El grupo de coordinación de este programa de Primera Infancia está integrado por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT).



El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, fue el encargado de presentar los lineamientos del programa y explicó que las autoridades entendieron que, pese a que no fue aprobado aún el artículo de la Rendición de Cuentas, “era momento de empezar a trabajar” y “a proyectar”.



Dijo que se pone el acento en niños de 0 a 3 años (hasta que cumplan 4), porque es la edad en la que se define el desarrollo del cerebro, es la franja etaria en la que se concentran los mayores niveles de pobreza y en la que las familias tienen una menor protección social.

Entre los puntos que integran el programa está el “Bono crianza”, que será de $ 2.500, que según aclaró la ministra Arbeleche “es un abordaje estructural” y “no un apoyo transitorio”. “Es algo que hemos agregado en el Presupuesto y así queda”, afirmó.



Además, el programa Primera Infancia contará con diferentes acompañamientos para las familias contempladas y que se están trabajando en estrategias de incentivo para que este dinero sea para una mejor crianza y bienestar del niño y no sea únicamente una transferencia, dijo Lema.



Por otra parte, señaló el ministro, se aumentará el trabajo presencial y acompañamiento de las familias. “No queremos que los recursos no cuenten con seguimiento”, afirmó. A eso se sumará un programa de teleasistencia, que llegará a miles de hogares para complementar trabajo presencial, agregó.

También se incluirá un fortalecimiento de los centros CAIF ya existentes y se crearán nuevos, además de incrementar el número de becas que se entregan para que quienes no tengan acceso a estos centros puedan acceder a centros educativos privados.



Lema informó además que, entre el Mides y ASSE pretenden trabajar “con mayor profundidad en la captación de riesgo social y sanitario”, comenzando desde los controles en el embarazo, la planificación familiar y a la vez acceder cuanto antes a la información de contexto social de las personas contempladas en el plan, de modo de dar mayores respuestas a sus necesidades.



Finalmente, dijo que se brindará tratamiento a los niños que tengan alteraciones del desarrollo, sobre todo de aquellos que no están en la órbita del Banco de Previsión Social. ASSE hasta ahora trabajaba en diagnóstico y seguimiento, pero no tratamiento, señaló Lema.