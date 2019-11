¿Qué rol tendrá Lorena Ponce de León en un eventual gobierno de Luis Lacalle Pou?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lorena Ponce de León, esposa de Luis Lacalle Pou y madre de los tres hijos que tiene la pareja, tuvo un rol muy activo durante la campaña electoral. Acompañó al líder blanco en cada acto y gira por el país, se la pudo ver repartiendo listas y hasta defendiendo al candidato en cruces políticos.

Pero, ¿qué rol ocupará en un eventual gobierno si Lacalle Pou se impone el próximo domingo en el balotaje ante Daniel Martínez? "No voy a tener ningún cargo político específico, voy a estar al lado del que está mandando, me parece que puedo ser una articuladora importante. Voy a tener mi proyecto propio. Después veremos quiénes me van a ayudar; voy a armar un equipo de voluntarios", confesó a revista Galería.

Sobre una posible comparación con Julia Pou, madre del actual candidato blanco, respondió: "A mí me gusta marcar mi camino y no me gustan las comparaciones. Admiro a mucha gente, me parece muy respetable, pero me gusta tener mi propio camino".

"Loli", como la apodan, reconoció que "el tema reciclaje me obsesiona, también el de las pymes".

"Tengo una unipersonal, laburo de eso desde hace años y lo que he recogido en esas recorridas es que la gente no sabe cómo hacer para empezar con un emprendimiento. Tenemos que hacer una investigación y una capacitación para ver cómo puede desarrollarse uno. En vivienda hay un gran debe y tenemos que trabajar. También en desarrollos multidisciplinarios de uso común", explicó.