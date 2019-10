"Loli" Ponce de León salió a repartir listas por el Centro para que su esposo gane

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde el inicio de la campaña mantuvo una presencia activa acompañando a su esposo, el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou. Lorena Ponce de León dijo en medio de la campaña que estaba dispuesta a trabajar para el país si su esposo resultaba electo en las elecciones nacionales.

Este miércoles en la tarde, junto con su hija, Violeta, salió a recorrer la Ciudad Vieja y el Centro de Montevideo repartiendo listas de todos los sectores del Partido Nacional. En la recorrida conversó con varios militantes blancos que le dieron su respaldo y le pidieron para llevarse de recuerdo una foto con quien es una de las posibles futuras primera dama.

Parte del recorrido lo hizo con el diputado blanco Martin Lema del sector Aire Fresco, y al llegar a la Plaza Independencia se encontraron con el dirigente colorado Luis Alberto “Ney” Castillo.

El candidato blanco destacó el domingo en una entrevista publicada en El País el compromiso de su esposa en este trabajo electoral.

“El compromiso con el país es un compromiso que excede lo personal. En cuanto al rol de Loli, siempre ha tenido un rol activo en el consejo, en la crítica”, dijo.

Meses atrás en medio de la campaña dijo que no se había planificado, o visualizado, llegar a la residencia presidencial de Suarez. “Soy una persona que dejo que las cosas vayan pasando y me voy adaptando según las situaciones. Soy una mujer trabajadora, vivo de lo que trabajo, acompaño a Luis desde hace mucho tiempo y si nos toca ser, que ojalá que así sea, ya van a ver que me pongo el overol y me voy a poner a trabajar”, comentó Lorena Ponce de León.

En el ultimo fin de semana “Loli” jugó un rol clave de apoyo emocional al candidato. Para el pasado sábado organizó la ida de toda la familia al acto en Maldonado, en momentos donde el candidato Lacalle Pou y su equipo de campaña estaba golpeado por el episodio vinculado con el intendente de Colonia, Carlos Moreira.