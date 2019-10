Luis Lacalle Pou: “El gobierno que viene va a tener muchos obstáculos”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luis Lacalle Pou está convencido que el país enfrenta un momento mayoritario de insatisfacción, de voluntad de cambio por parte de la ciudadanía que ambienta la firme posibilidad de que se produzca una alternancia en el gobierno y se prepara para liderar una coalición que conduzca los destinos del país durante los próximos cinco años.

Se imagina un Poder Ejecutivo con un fuerte poder de decisión integrado por los candidatos del resto de los partidos de la actual oposición o por dirigentes políticos designados por ellos.

-En el 2014 su eslogan de campaña decía: “Somos hoy, somos ahora”. Ahora insiste con el “Es ahora”. ¿Por qué la ciudadanía tiene que creerle que sí es esta la elección para darle el voto de confianza?



-Es ahora. Con el diario del lunes, en la elección pasada, no había una voluntad de cambio por parte de la sociedad uruguaya. Cuando perdimos la elección, en febrero de 2015 encargamos un estudio bien extenso para explicar y entender lo que había pasado. Porque nosotros creíamos que podía suceder una cosa y no sucedió. Este estudio político, social, histórico hasta con aspectos antropológicos, establecía que no había una voluntad de cambio popular mayoritario. Hoy si uno analiza los estudios, estamos en un momento de alternancia. Estamos en un momento mayoritario de insatisfacción, de voluntad de cambio por parte los uruguayos. Entonces el “Es ahora” está mucho más basado en que hay un ecosistema predispuesto al cambio. Y nuestro “Es ahora” significa la obligación de la dirigencia de estar a la altura de las circunstancias.



-¿Que aprendió de la campaña pasada?



-La utilización de los tiempos, seguro. La planificación estratégica. Seguramente la vinculación con el resto del partido. Aunque a priori parecía más compleja, para mí fue más simple. Porque ya venía de la campaña anterior que tuvo la complicación del factor sorpresa. Que se dio un resultado que no era previsto por la gran cantidad de dirigentes políticos. Esta vez el factor sorpresa no estuvo tan presente, y el conocimiento de la estructura partidaria, de las sensibilidades de los distintos factores políticos o de casi todos ellos, nos permitió relacionarnos mejor y rápidamente sellar la unidad partidaria.

-¿Es conciente que la noche de la elección el Frente Amplio será el partido más votado?



-Hay serias chances de que así sea. El libreto que nosotros estamos tratando de escribir para el 27 de octubre es un Frente Amplio con una mayoría menor, que no va a llegar a la mayoría parlamentaria, que va a estar lejos de ella. Un FA que se ha aislado, sin puentes, sin sociedades políticas. Por otro lado quedaremos un conjunto de partidos , cuatro o cinco, con la posibilidad de conformar una mayoría parlamentaria. Eso es terreno fértil para construir la coalición. No van a primar ni los personalismos, ni los egos, va a haber una responsabilidad mayor de los candidatos de los distintos partidos a acordar.



-¿Y qué puede festejar ese domingo?



-No, no sé si el concepto es festejar.



-Pero está claro que el porcentaje que alcance el Frente Amplio condiciona el resultado del balotaje.



-Sí, sí. Por supuesto. Creo que el resultado del 27 seguramente condicione fuertemente el resultado del 24 de noviembre. Es decir, no en términos de festejo o no, celebración o no. En términos de constatación de si hay alternancia o no en el gobierno que se confirme el 27 de octubre.

Luis Lacalle Pou. Foto: Leonardo Mainé

-Dijo que a priori no excluía a nadie de esa coalición. Pero por ejemplo al PERI no lo tiene en cuenta.



-No, al PERI lo he nombrado.



-Bueno pero no anda paseando su programa como el de los otros partidos.



-No. Lo llamé a César para interiorizarme un poco de su programa y sus cosas. Tengo un buen vinculo personal, un respeto personal. Tengo una sensibilidad parecida en lo que hace al medio ambiente. Obviamente en una definición no tan radical como dice el propio nombre de su partido. Pero el mismo PERI ha dicho que va a votar nulo en un balotaje. Lo que no impide tener entendimientos puntuales. Por eso he hablado de otros partidos que priori han tenido la disposición a sentarse en una mesa.



-Talvi también habla de entendimientos puntuales para destrabar el acuerdo de coalición. ¿Comparte esa idea?



-Los gobiernos tienen que tener fortalezas. El gobierno que viene va a necesitar fortaleza y va a necesitar estabilidad. Para poder llevar adelante un Poder Legislativo, un Poder Ejecutivo, un plan, justamente por definición lo que requiere una estructura que sea sostenida en el tiempo. Y que no haya que negociar ley por ley, o tema por tema. A lo que uno aspira es que después del 27 de octubre se compartan responsabilidades en el Poder Ejecutivo, compartir responsabilidad de sostener un gobierno desde el legislativo y tener un plan de acción claramente delimitado que es la hoja de ruta con la que se van a comprometer los partidos de la oposición.

-¿Quiere a los candidatos en el gabinete si gana?



-A priori creo que es muy importante que el Poder Ejecutivo sea de decisión y no un Ejecutivo que va a tener que consultar para decidir. La definición notoriamente traería aparejado que las personalidades más importantes de los partidos, sus candidatos o quienes ellos estimen, pero con poder de decisión, integren el Poder Ejecutivo.

-Para hablar en concreto: ¿Talvi, Mieres, Novick y Manini Ríos en el gabinete ministerial?



-Es que ahí no depende de Luis Lacalle ni del Partido Nacional.



-¿Pero va a ser su ofrecimiento?



-No, ofrecimiento no. Esto se llega a un acuerdo mediante el diálogo. La definición básica es un Poder Ejecutivo con peso político. Obviamente el peso político mayor es el de los candidatos, si no son los candidatos, que sean quienes ellos entiendan que tienen peso político con carácter de decisión.

Luis Lacalle Pou. Foto: Leonardo Mainé

-¿Cómo pretende instrumentar el diálogo con la oposición?



-Primero la integración de los organismo de entes autónomos, servicios descentralizados, desconcentrados, como forma de contralor, en las políticas macro de los organismos. Y después un diálogo con las organizaciones sociales, con los sindicatos, con las cámaras empresariales. Un país que hable, que se entienda, pero también que haga. No estoy hablando de un estado de asamblea, recoger opiniones sí. Peo también hacer.



-Se imagina ofreciéndole a un dirigente sindical participación en su gobierno?



-No. A priori no.

-Le pregunto porque ha tenido acercamientos puntuales, en la última semana participó de un evento en el Sindicato de la Bebida.



-Creo que Richard Read es un sindicalista moderno, que ha construido estos últimos tiempos de participación un modelo sindical para mí atractivo. De responsabilidad. Apelando a la cultura del trabajo y la sinergia de los empresarios y los trabajadores, me parece un persona interesante. De ahí a vincularlo o no en un lugar del gobierno hay…



-¿Visualiza un gabinete más político que técnico?



-Las dos cosas. Por eso el ministerio es: ministro, subsecretario y director general. Tiene que haber un equilibrio porque al gobierno que viene le va a hacer falta mucha política. Dar la cara, ejercer la autoridad, pero no podés prescindir de la idoneidad.

-En educación no ha comprometido un porcentaje del PIB para el presupuesto.



-No, ni educación ni en nada



-¿El piso es el que deja el FA?



-Sí obvio. Eso es indiscutible. Lo que tiene que haber en los presupuestos es eficiencia. No hay cifra que valga si no hay responsabilidad, si no hay método, si no hay medición.



-Pero los gremios van a presionar por más presupuesto. ¿Cómo pretende explicar en un balotaje a la ciudadanía que va a tener un adversario presionando de entrada?



-Primero no lo tomo como un adversario.



-Esta bien, como un obstáculo.



-Sí, obviamente el gobierno que viene va a tener muchos obstáculos. El tema es cómo sortearlos. Y se sortea con diálogo, negociación y con autoridad. Y esas tres cosas no van por separado. Van de la ma-no. Pero la Constitución y la ley son los instrumentos que van a primar conjuntamente con la negociación y el diálogo.

-Esa es la misma autoridad que piensa implementar para la seguridad.



-Es la misma con características propias del rubro seguridad pública.



-Usted dijo que “la Policía siempre para adelante”. ¿Eso no tiene una cuota de peligro? ¿Hasta dónde para adelante?



-La hipótesis en que se sustenta ese ejemplo es una hipótesis que puso el subdirector de la Policía Nacional en base a evitar un mal mayor. Entonces allí hay que calibrar que se refiere sobre mal mayor. Si mal mayor es reprimir para sostener la paz y proteger a los ciudadanos de bien, ¿ese es el mal mayor al que se refiere el gobierno? Si la Constitución y la ley amparan, y si hay una situación de riesgo en la cual está siendo vulnerada la vida de la persona, hay que actuar. Si no se actúa se genera un vacío de autoridad y eso es tierra fértil para la impunidad.

-Para la elección interna movió las fichas en la veda para preparar el anuncio de la fórmula en la noche del domingo. ¿Tiene pensado iniciar los contactos con los candidatos de los partidos en la veda?



-Todo lo que yo haga va a ser en estricto respeto a los otros partidos y candidatos y a la confidencialidad.



-El esquema de negociación le cambia en algo...



-No, no.



-Déjeme terminar la pregunta: le cambia si Cabildo Abierto se ubica tercero superando al Partido Colorado.



-No, no cambia.

-¿Coincide con los mismos ideales democráticos que Manini Ríos?



-Yo conozco a Guido Manini Ríos de cuando fue comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Obviamente tuvo un apego a su rol y a su mandato. Ahora devino en dirigente político, aparentemente con cierto éxito. Conozco a su entorno. Tengo muy buena relación con Irene, su mujer. En lo que a mí respecta y dentro del conocimiento que tengo, lo considero una persona republicana y democrática.