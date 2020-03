El rey Felipe VI pasó un sábado entre protocolo, deberes y relax

Sobre las 09:30 de la mañana de ayer, en el hotel Radisson ubicado justo enfrente del escenario donde hoy Luis Lacalle Pou recibirá la banda presidencial, un grupo de camionetas, patrulleros, motos y hasta una ambulancia se aprestaba para acompañar al rey Felipe VI a cumplir sus compromisos en su visita a Montevideo.

De traje azul impecable, camisa a rayas y corbata en tonos de rojo, borgoña y rosado, el rey Felipe VI de España, cumplió con una apretada agenda en el marco de un fuerte operativo de seguridad.



La jornada comenzó en la mañana, cuando alrededor de las 10:45, el monarca ingresó en la Embajada de España en Uruguay para reunirse con representantes empresariales, culturales y de las diferentes comunidades geográficas de españoles que viven en el país. Unos 90 invitados, entre los que se encontraba el director del Ballet Nacional, Igor Yebra, Enrique Iglesias —quien compartió un cálido abrazo con el jefe de Estado—, representaron a la comunidad española en Uruguay, estimada en unas 70.000 personas. Tras casi cuatro minutos de saludos y apretones de manos, el rey fue agasajado con un cocktail en el jardín de la embajada donde tuvo oportunidad de conversar con los diferentes grupos que allí lo aguardaban.



El evento duró menos de una hora, dado que estaba pactada una reunión bilateral con el presidente electo, Luis Lacalle Pou, en el clubhouse de Altos de la Tahona (Canelones) hacia las 12:00 horas.

El primero en llegar fue Lacalle, quien al bajarse de su camioneta fue rodeado por una multitud de niños con los que se tomó varias fotos. Luego, abordado por la prensa, aseguró que la de ayer fue la única reunión previa al cambio de mando que tuvo con los invitados y aseguró que fue una deferencia por la asistencia del propio rey.



Lacalle contó, además, que tiene una “relación familiar” desde hace bastantes años con Felipe VI, ya que se conocie-ron hace 30 años y desde entonces se han visitado en varias ocasiones protocolares, y no tanto.



Pasadas las 12:00 horas, las sirenas anunciaron la llegada de la comitiva del monarca español al barrio privado. En la puerta, con un fuerte operativo de seguridad, lo esperaban los residentes del barrio y el presidente electo.



Felipe VI bajó rápidamente de uno de los vehículos y saludó con un apretón de manos y un abrazo. Luego ingresaron en el edifico común de Altos de la Tahona para tomarse una foto y mantener una reunión bilateral en la que también estuvieron presentes el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y el canciller, Ernesto Talvi. Por su parte, la delegación del rey incluyó a la ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya, quien lo acompaña durante toda la misión diplomática.



Tras 20 minutos de reunión bilateral, el nuevo mandatario y el monarca volvieron a salir y se acercaron a saludar a la prensa y a curiosos y posaron para la foto dándose un nuevo apretón de manos.



Mientras la mayor parte de la delegación quedó junto a Ernesto Talvi, almorzando, Lacalle Pou condujo su camioneta con el rey sentado en el asiento del acompañante y se dirigió a su casa para compartir un asado privado y distendido.

Toda la delegación española fue agasajada con un tradicional asado uruguayo. Desde temprano, el aroma del asado inundaba el barrio privado Altos de la Tahona. Los propios vecinos preguntaban si les convidarían y especulaban sobre qué comería el rey.



Sin embargo, el mediodía tuvo dos asados diferentes. Uno de ellos, en el clubhouse de la Tahona que sirvió como almuerzo de trabajo para Ernesto Talvi y Arancha González y sus respectivos equipos.



Por otro lado, Luis Lacalle Pou recibió al rey de España en su casa para compartir el típico almuerzo en privado.



Sobre el menú de la jornada, el presidente electo contó que invitó al monarca español porque la uruguaya es “la carne más rica del mundo” y agregó que los vinos también.



Además, Lacalle aseguró que el menú del almuerzo fueron “chorizos, entraña, un rack de cordero y asado de tira”.



Por otro lado, los postres fueron preparados por una amiga del mandatario que asume su cargo hoy, que elaboró más de una opción con y sin dulce de leche, ante la posibilidad de que al rey no le gustara el postre típico uruguayo.

Los Lacalle y la realeza: el vínculo familiar que ya tiene tres décadas

Julia Pou contó a El País los pormenores del asado íntimo que compartieron Luis Lacalle Pou y el rey Felipe VI. La madre del presidente electo explicó cómo es el vínculo entre ellos: “Luis conoce a Felipe desde chico porque hizo un viaje que se llamó aventura 92, en el que el príncipe de Asturias lo recibió. Después estuvo en casa cuando “Cuqui”, el expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera, era presidente y se lo encontró no sé dónde más. Otra vez, fuimos invitados a Mallorca y él estaba ahí con una amiga. Lo llamé por teléfono y el rey -en ese entonces Juan Carlos- me escuchó: ‘¿Está acá? Dile que venga’. Insistió. Lo llamé y le dije: “El rey Juan Carlos dice que vengas”. Fueron esas instancias las que hicieron que el monarca quisiera almorzar solo con él. Sin embargo, el futuro presidente dudó en recibirlo en su hogar por ser “un relajo”. “Le dije: ‘vos no podés decirle que no al rey, estás mal de la cabeza, no va a la casa de nadie’”, indicó Pou. Al final, su hijo accedió y eso implicó que tuvo que ceder la parrilla -algo que le cuesta mucho- a su amigo Pedro Vica.