Tras revelaciones de militar retirado, jefe de la Armada pidió "intervención de la Justicia"

El comandante en jefe de la Armada, Carlos Abilleira, se reunió con el fiscal de Corte, Jorge Díaz, este viernes para informarle acerca de las declaraciones que realizó el contralmirante retirado Héctor Berrutti en diálogo con el programa Fácil Desviarse, de Del Sol Fm, durante el acto de lanzamiento de campaña del ex comandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos, el pasado miércoles.



Berrutti dijo, entre otros, que durante la dictadura "por día" le "llegaba una hoja con gente a la que había que eliminar".



Abillera consideró que en esas declaraciones Berrutti "expresa situaciones de actos aberrantes y con apariencia delictiva" que "habrían ocurrido dentro de la Armada Nacional" con su conocimiento, expresó en una nota presentada al fiscal de Corte.



Por su parte indicó "nunca" haber tenido "información" al respecto y fue por esto que le pidió a Díaz "la intervención de la Justicia".

La Fiscalía informó que este viernes remitió el escrito presentado por Abillera, así como el audio con las declaraciones de Berrutti durante la entrevista, a Ricardo Perciaballe, fiscal especializado en Delitos de Lesa Humanidad.

La divulgación de los dichos de Berrutti provocaron que Manini Ríos cancelara una entrevista que ya había coordinado para la mañana de este viernes con Doble Click, que se emite por la misma radio que Fácil Desviarse.

REVELACIÓN

La declaración completa de Berrutti a Fácil Desviarse.

"¿Qué voy a estar de acuerdo con lastimar y pegarle a uno? A mí me entregaban gente –yo era teniente navío-, en las fuerzas conjuntas me entregaban gente que había que matarlos y eliminarlos a todos con alambre de púa. ¿Qué hacía yo? Lo que dijo Churchill: si las leyes y las ordenanzas que tengan las fuerzas armadas de un país y usted no está de acuerdo con eso, con los procedimientos, entonces actúe con lo que la propia conciencia parece decretar. Y yo actué de acuerdo a mi propia conciencia. Por día me llegaba una hoja así a la gente que había que eliminar. ¿Y yo qué hice? Como viejo funcionario público la metí en el cajón. En el cajón. Más de una persona me vino a agradecer", dijo.