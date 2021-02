Lacalle Pou recibe al presidente de Paraguay Abdo Benítez con "agenda abierta"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El canciller de Paraguay, Euclides Acevedo, dijo hoy que el presidente Mario Abdo Benítez y su par uruguayo, Luis Lacalle Pou, tendrán mañana en Punta del Este una reunión con "agenda abierta", y con el Mercosur como telón de fondo.

"De todo se va hablar en la reunión con Lacalle, que seguramente va a comentarnos de su conversación con Jair Bolsonaro (presidente de Brasil), con el presidente Alberto Fernández" (de Argentina), indicó el canciller.

Mercosur

En relación con el Mercosur, en concreto con la posición uruguaya expresada por el canciller Francisco Bustillo de que los socios del bloque negocien por su cuenta con terceros países, Acevedo resaltó que "en principio, Paraguay es de la tesis de negociar todo en bloque, pero hay que ver qué alcance tiene la flexibilización".

"Todo debe ser discutido, todo debe ser analizado, treinta años del Tratado de Asunción merece un análisis retrospectivo, pero más que eso una mayor proyección hacia adelante, porque si no estamos unidos va a ser muy difícil el desarrollo continental", enfatizó.



En la entrega de la presidencia semestral de Uruguay a Argentina, el pasado diciembre, Bustillo planteó la necesidad de flexibilizar el formato de negociaciones comerciales del bloque con terceros en los casos en que no exista consenso interno.



Acevedo tampoco descartó que los dos presidentes aborden la situación bilateral "para fortalecer no solamente las relaciones diplomáticas, que siempre existieron, sino encarar con mayor rigor y prosperidad todo lo que guarde al relacionamiento comercial".



En este sentido, el canciller recordó que Paraguay, sin litoral marítimo, cuenta con una salida comercial a través del puerto franco uruguayo de Nueva Palmira.