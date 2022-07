La respuesta de Radío a las críticas de Manini Ríos por la política de drogas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Daniel Radío, secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas (SND), respondió este lunes a las críticas a su trabajo que ha presentado en los últimos días el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos.

"Yo no tengo ningún contencioso con Cabildo, (que) capaz lo tiene conmigo", dijo el jerarca, integrante del Partido Independiente, en entrevista con Desayunos Informales (Canal 12). Respecto a que el socio de la coalición no parece "quererlo mucho", retrucó: "Parece que no, pero no tengo problema. Yo no estoy para que me quieran -en este rol no por lo menos- ni para hacer política".

Tanto Cabildo Abierto como Manini Ríos "tienen toda la legitimidad para cuestionarme", sostuvo Radío. "Hace bien el senador Manini Ríos en criticarme en todo lo que crea pertinente. Yo revisaré, pero estoy muy convencido".



El líder cabildante había dicho el miércoles en entrevista con Radio Oriental que "la droga sigue proliferando y hay una secretaría de la droga que juega a competir con los narcotraficantes, a ver quién vende la droga mejor y más barata y no a terminar de una vez por todas con el consumo de drogas".



Además, Manini Ríos había agregado en esa línea: "Todavía se da el lujo el secretario general de Drogas de decirme que él no cree en este tipo de campañas", en referencia a su pedido de activar campañas "agresivas" respecto al consumo de drogas.

Esta mañana en el programa televisivo, Radío retrucó: "Yo no me doy el lujo de decir lo que digo. No es un lujo hacer política y emitir opiniones. Algunos no lo entienden, pero eso no es un lujo, es un derecho".



En ese sentido, el jerarca señaló que existe un "mandato legal" de hacer las campañas, aunque confesó que no tiene "mucha confianza" en estas. "Hay que hacerlas igual, y las voy a hacer igual cuando tenga recursos", remarcó Radío, y graficó: "El presupuesto anual de la Secretaría Nacional de Drogas equivale a medio día de ASSE".



Por otro lado, se mostró a favor de regular el mercado de cannabis ante las críticas de Cabildo Abierto, que ahora buscan derogar toda la ley 19.172, aprobada en diciembre de 2013, ya que "la gente tiene derecho a usar cannabis sin necesidad de vincularse con organizaciones criminales". Aseguró que actualmente "un tercio de los ciudadanos, casi dos, que pueden hacerlo".



"El que elige ir al narcotráfico, bueno, puede elegir hacerlo, pero está cometiendo una actividad ilícita porque quiere, porque podría no hacerlo", en referencia a las modalidades de acceso previstas en la ley 19.172.

Tal como ha indicado en reiteradas ocasiones en el pasado, Radío planteó que "el experimento es la prohibición", que consideró, "es el que ha dado peores resultados". "Nunca en la historia de la humanidad tuvimos tan malos resultados en términos de cantidad, calidad, variedad, crimen, mafia, muerte, dolor y sangre como tuvimos en el último siglo. Es tiempo de revertir eso", consideró.



Además, respondió a las declaraciones que hizo el diputado Álvaro Perrone a La Diaria que la ley 19.172 "no funciona". "No se puede decir que no funciona porque no es verdad que no funciona", indicó Radío.



Respecto a la venta en farmacias, que se habilitó a partir de esta norma, Radío dijo que "hay stock para abastecerlas". Si bien dijo que "funciona" el sistema, consideró que "no hay suficientes" farmacias para el expendio de marihuana y están "pensando alternativas".

En ese sentido, valoró que la ley de control y regulación de la marihuana "necesita algunos cambios". Si bien no dio mayores detalles, se mostró a favor de quitar el registro de consumidores.



Entre las críticas que presentó al sistema actual, manifestó que "no hubiera puesto a las empresas (productores de marihuana) en ese predio", que es público. No obstante, planteó que "están ahí y tienen inversiones millonarias y no se puede cambiar".