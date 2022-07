Mieres a Manini: "Es una falsedad decir que la SND se dedica a competir con los narcos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pablo Mieres, ministro de Trabajo, respondió al senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos, quien apuntó este miércoles contra el secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas (SND), Daniel Radío y afirmó que la SND "juega a competir con los narcos". "Resulta muy evidente que es una tergiversación y una falsedad decir que en la secretaría de drogas se dedica a competir con los narcos en la venta de drogas", expresó Mieres.

"La secretaría de drogas no vende drogas. La secretaría lo que hace es controlar y regular el acceso a la reglamentación del consumo de marihuana, que viene hace 10 años y, según algunas encuestas, el apoyo a esa política se ha duplicado", detalló el ministro en diálogo con 970 Noticias (radio Universal).



Por otra parte, enfatizó que la SND anunció un convenio "para intensificar el trabajo de uno de los tantos proyectos vinculados a la rehabilitación y a la prevención del consumo de drogas".



En entrevista con Estado de Situación (Radio Oriental), Manini Ríos planteó este miércoles que "la droga sigue proliferando y hay una secretaría de la droga que juega a competir con los narcotraficantes, a ver quién vende la droga mejor y más barata y no a terminar de una vez por todas con el consumo de drogas".



Y luego lanzó: "Todavía se da el lujo el secretario general de Drogas de decirme que él no cree en este tipo de campañas", en referencia a la postura de Radío sobre el manejo de este asunto. En reiteradas ocasiones, el jerarca de droga —integrante del Partido Independiente— se ha mostrado crítico del "prohibicionismo" del consumo de drogas al considerar “muy malos” sus resultados.



Mieres, correligionario de Radío en el Partido Independiente, señaló que da un "total apoyo" a la gestión de este. "La crítica es una barbaridad", cerró.