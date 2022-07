Manini pide "combate a las drogas" y afirma que la Junta "juega a competir con los narcos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, apuntó este miércoles contra el secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas, Daniel Radío, reclamó un "combate a las drogas" y una campaña "agresiva" para desalentar el consumo. Además, insistió con que Uruguay active el trabajo "obligatorio" en cárceles.

En entrevista con Estado de Situación (Radio Oriental), Manini Ríos planteó esta mañana que "la droga sigue proliferando y hay una secretaría de la droga que juega a competir con los narcotraficantes, a ver quién vende la droga mejor y más barata y no a terminar de una vez por todas con el consumo de drogas".



"Estamos esperando la campaña de disuasión y persuasión al joven uruguayo de que no consuma drogas. Una campaña que tiene que ser agresiva en todos los medios de publicidad, en las escuelas, liceos, en todos lados, y todavía siguen dudando de si hacer la campaña o no", dijo el líder cabildante en referencia a una iniciativa que ha reclamado en los últimos meses.

Y luego lanzó: "Todavía se da el lujo el secretario general de Drogas de decirme que él no cree en este tipo de campañas", en referencia a la postura de Radío sobre el manejo de este asunto. En reiteradas ocasiones, el jerarca de droga —integrante del Partido Independiente— se ha mostrado crítico del "prohibicionismo" del consumo de drogas al considerar “muy malos” sus resultados.



Manini además insistió en un "combate a la droga en todos los planos, empezando por una campaña educativa que aburra, que canse", para que "un joven cuando vaya a agarrar un cigarro ya haya escuchado 25 - 50 veces que esa marihuana le va a afectar seriamente en forma irreversible sus neuronas".

"Que escuche y sepa seriamente las consecuencias que ese camino que empieza no tiene retorno, que sepa que va a destruir a su familia y su entorno. Que lo sepa. Podrá fumar igual, pero que sepa eso antes", dijo el senador, quien consideró que hay jóvenes que eso "nunca lo escucharon". Incluso, que hay quienes "piensan que es peor el cigarrillo porque su campaña es más dura".



Su campaña debería incluir "fotos espantosas", "escenas, noticias (de) hijos de hijos que matan a la madre, cosas que vemos todos los días que están pasando a raíz de la droga y parece que para muchos lo mejor es mirar para el costado y dejar que esto siga así". "Creo que acá estamos haciendo las cosas mal. Si seguimos haciendo más de lo mismo, el resultado es el mismo", enfatizó.



"Los uruguayos merecemos vivir mucho mejor, y esta realidad hay que cambiarla, pero hay que empezar a hacer las cosas a la uruguaya, lo que le sirve a Uruguay", sostuvo.

En ese sentido, remarcó: "Si lo afirmamos en aquel momento, hoy lo denunciamos por conveniencia pública. Y punto. Y vamos a empezar a aprender a gobernarnos nosotros y dejar de seguir comprando ideologías enlatadas que vienen de afuera".



"No somos independientes, estamos haciendo los que nos mandan desde afuera, y nos dicen que no podemos hacer esto o lo otro, y mientras tanto nos prendemos fuego internamente", sostuvo Manini Ríos.



El líder cabildante también insistió con su idea de que todos los presos trabajen "obligatoriamente" por "ocho horas por día, seis días a la semana, todo el período que estén presos".

"Que el que cae preso ya sepa que va a ir a la cárcel a trabajar ocho horas diarias, y en lo posible, generarle toda la estructura necesaria para que haya los talleres necesarios de todos los oficios habidos y por haber", enfatizó sobre el mensaje que entiende se tiene que dar ahora.



"A su vez, también puede haber convenios con empresas para que contraten reclusos, que son llevados y traídos diariamente desde la cárcel y seleccionados, por supuesto", agregó. Esto, aseguró, le traería beneficios a la sociedad y a los presos.

"Estamos en viviendo, en materia de seguridad, en forma inaceptable para lo que merecemos los uruguayos. Aquí de una vez por todas hay que actuar con la firmeza necesaria para cortar esto", enfatizó Manini Ríos y dijo que está evaluando "ejemplos en el mundo de cómo se puede cortar esto con mano duro, decisión y determinación".



El líder cabildante valoró que el país vive un momento que le permite "empezar a agarrar este toro por las guampas de una vez por todas".



"Hay que tomar determinaciones saliéndonos del discurso políticamente correcto", dijo en referencia a lo que consideró los planteos de "los derechos del preso", así como de "los agredidos por la sociedad".