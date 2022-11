¿Qué respondió Manini tras nuevo informe jurídico que asegura que es colono?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Lo que hay que tener claro que los que hacen este informe son los mismos que hicieron el anterior y el anterior. Son los abogados frenteamplistas, que a pedido del director frenteamplista (Andrés Berterreche), hacen este informe", lanzó este jueves de mañana el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, horas más tarde de que se conociera un informe de la Sala de Abogados del Instituto Nacional de Colonización (INC), que determinó que tanto él, como su esposa, la ministra de Vivienda Irene Moreira, y su suegro, Roque Moreira, son colonos.

"Lo que se busca es instalar la idea de una gran mentira que quedó demostrada con el informe de los principales catedráticos de Derecho Agrario, que determinaron que es una barbaridad decir que yo, mi señora o mi suegro fuimos alguna vez colonos", remarcó esta mañana el cabildante en referencia a un estudio que presentó en su defensa. "Así hagan 27 informes, los 27 informes van a decir lo mismo", insistió.



Manini Ríos destacó en un contacto con Radio Monte Carlo que "nunca fue signado para una colonia, fue enajenado totalmente hace más de medio siglo" a su suegro Moreira.



"No tengo ninguna duda. Todos quienes conocen a mi suegro, porque hace más de 50 años que vive en Artigas, saben que jamás fue colono", dijo y reiteró que los campos de Artigas fueron dados "a gente que no puede ser colono", en referencia a que su suegro era militar en actividad.

"Yo fui hasta comandante en jefe del Ejército, estuve en África e Irán y nadie jamás, jamás me cursó una nota observándome", remarcó el senador, que aseguró que el documento que dio a conocer ayer El País "no es un nuevo informe, es el mismo informe, retocado, sacado por la misma gente".



El cabildante planteó que habría dos motivaciones detrás de este asunto. Primero sostuvo que este tema "es una gran, gran mentira urdida en los días previos al referéndum (de la Ley de Urgente Consideración), que ahora la ratifican militantes frenteamplistas que están en el área jurídica de Colonización".



Y luego se refirió a que este nuevo informe surge en un contexto en que insiste con la aprobación de una ley de reestructura de deudas, que aún no tuvo luz verde en el Parlamento. "Esto es parte de una patraña que se revive, seguramente, como parte de una cortina de humo ante el tema que está arriba de la mesa del endeudamiento y las actitudes de Cabildo para ir a fondo en este tema".



"Se quiere cambiar el eje de la cuestión, se quiere apuntar la otra dirección porque no se quiere enfrentar el tema del endeudamiento escandaloso, y que Cabildo va a ir hasta el final, y si fuera necesario a través de un plebiscito constitucional", insistió.

Para Manini Ríos, "es clarísimo que este tipo de informes que van sobre otros y sobre otros por parte de estos militantes lo que busca es ensuciar la cancha, politizar, generar un ambiente de desinformación en la gente". Afirmó que "es parte de este juego sucio que han entrado, creo que en detrimento de la calidad democrática en nuestro país".



"Esto es tan burdo, tan torpe... ¿pretender que el Instituto en 50 y pico de años no se dio cuenta que alguien es colono? ¿Qué el comandante en jefe del Ejército era colono? ¿No se dio cuenta nadie?", añadió en esa línea.



"¿El propio director del Instituto era frenteamplista y no se dio cuenta que el comandante en jefe del Ejército era colono?", dijo en referencia a Berterreche, y luego manifestó: "pretender eso creo que es tomarle el pelo a la gente, es tratar a la gente de idiota. Es lo primero que me viene a la mente".



Mirando a lo que suceda a los próximos días, Manini Ríos planteó que está con "total tranquilidad esperando esa resolución del directorio" de Colonización, que supone "no se va a dilatar mucho más porque estaban esperando que el jurista consultado se expida". INC contrató un estudio al respecto al catedrático de derecho agrario de la Universidad Católica del Uruguay, Horacio de Brum, que se espera que esté en unos 10 días.



Reiteró que es "contundente" el informe que encomendó al catedrático de derecho agrario de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar), Enrique Guerra Daneri, que argumenta y concluye que no es colono.



"Tengo la tranquilidad de que el fallo final va a ser el que traduzca la verdad, que es clarísima", subrayó Manini Ríos esta mañana.



Todo comenzó en marzo, cuando la inspección oficial del INC —información que publicó Búsqueda— emitió un informe interno en el que sostiene que son colonos Manini Ríos, Moreira y el padre de la ministra. Posteriormente, el directorio resolvió que el tema pase a la Asesoría Letrada del instituto para que evalúe la situación, que ya se expidió. Después Manini Ríos presentó el informe de Guerra a modo de descargo. Ahora, resta la definición del directorio de Colonización sobre el asunto.