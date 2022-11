Cabildo Abierto buscará un plebiscito si no le votan ley de reestructura de deudas, dijo Manini

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, adelantó este martes que si no se aprueba próximamente un proyecto de reestructuración de deudas que impulsan, están dispuestos a buscar un plebiscito para concretar su objetivo. Esto implicaría, dijo, modificar la Constitución para incluir "clausulas que permitan esa reestructura y le pongan límites a esta usura desmedida".

Advirtió que si no se llega a la "solución" que prevén antes de fin de año, Cabildo Abierto "va a comenzar el año que viene, probablemente enseguida de Semana Santa, allá por abril, la recolección de firmas para ir a un plebiscito constitucional que introduzca en nuestra Carta Magna las clausulas necesarias para de una vez por todas solucionar este problema a tantos miles de uruguayos".

La molestia y su anuncio de transitar por "todos los caminos" ocurre una semana después de que el plenario de la Cámara de Senadores rechazara el proyecto de reestructura de deudas de personas físicas tras ser aprobado por "unanimidad" en la "comisión de Constitución y Legislación". Expresó que incluso antes de la fallida votación, el partido oficialista tenía la "esperanza de que antes de fin de año tuviera la sanción parlamentaria necesaria para entrar en vigencia".



"Estamos convencidos de que es necesario, imprescindible, y en definitiva encontrar una solución a este problema mayúsculo que hoy tiene a casi medio Uruguay enganchado, en el clearing (...) y hay que encontrar una solución", insistió.



No obstante, apuntó que de forma "sorpresiva" quienes lo votaron en comisión "no todos estuvieron de acuerdo en votarlo el martes pasado". Lanzó que algunos legisladores "parecían hablar en nombre de los prestamistas", y que se habló de modificar la redacción para "respetar las reglas de juego" y que era "algo que era entre privados".



En tanto, también se refirió a la actitud que tuvo el Frente Amplio el martes pasado. A pesar de no estar de acuerdo el proyecto, "lo iban a votar a regañadientes" en un contexto en que "hay casi un millón de uruguayos en clearing, los cuales las 2/3 partes son considerados deudores irrecuperables".



Manini Ríos destacó este respaldo de la oposición a pesar de ser "en cierta forma, los padres de la criatura". Aseguró que el endeudamiento "escandaloso" actual se "acentuó a partir de una ley del Frente Amplio, que llevó la firma de (Danilo) Astori, que se aprobó en el año 2007, que permite intereses desmedidos, de usura". Las consideraciones contra el exministro de Economía surgen el mismo día en que este presentó su renuncia a su banca en el Senado.



El líder cabildante resaltó que muchos deudores "difícilmente vayan a pagar un peso en el futuro", por lo que consideró que su proyecto permitiría a los ciudadanos "volver al mercado financiero, pagando una parte, por supuesto mucho menor de la que pretende el acreedor". Esto sería una solución que le sirve "a todos", añadió.



Bajo la consideración de que el Estado "tiene su responsabilidad" por la ley citada de hace 15 años, insistió con activar una "reestructura en serio". Así como sostuvo que el "problema" es que "muchas" deudas "han sido vendidas" a terceros, que "se encargan de cobrar, utilizando todo tipo de métodos, cayendo sin lugar a dudas en la violencia privada por la forma en la cual pretenden cobrar, generando situaciones que son inaceptables o que al menos no debemos tolerar callados la boca".



"El sistema político tiene que proteger a los más débiles de nuestra sociedad, que en definitiva son esos ciudadanos de a pie que cayeron en este tipo de créditos por no tener otro tipo de garantías que les permitiera acceder a créditos de mejor calidad", insistió en su audición radial por Radio Oriental.