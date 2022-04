¿Qué respondió Lacalle Pou al ser consultado por la reelección presidencial?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou fue consultado este martes sobre su postura respecto a la reelección presidencial luego de que se comentara en redes sociales una carta que se publicó en el espacio Ecos, exclusivamente de lectores, de El País, y que se tituló "La vara muy alta".

La Constitución es clara en su artículo 152, que indica que "el presidente y el vicepresidente durarán cinco años en sus funciones, y para volver a desempeñarlas se requerirá que hayan transcurrido cinco años desde la fecha de su cese". Por lo tanto, avanzar en una reelección presidencial inmediata implicaría modificar la Carta Magna.

Durante una rueda de prensa en Soriano, en el marco del acto por el 197 aniversario del Desembarco de los Treinta y Tres Orientales en la playa de la Agraciada, el mandatario fue consultado por esta posibilidad de estudiar una reelección presidencial en Uruguay.

"Ahora no. Primero te digo que ahora no, porque si un país va a discutir si cree en la reelección o no lo que no podría tener es cara", comenzó respondiendo el mandatario, que luego se explayó.

"Supongamos que hay uruguayos que quieren la reelección, pero no podría ser para la elección que viene, tendría que ser para la otra, como se hace en la mayoría de los países que se discutió este tema. Sino tiene nombre y apellido", advirtió.



Lacalle Pou sostuvo que en su contexto actual "no está en la mesa de trabajo nuestra", dijo. Y en esa línea, marcó: "Tengo muchas ocupaciones para andar dedicándome a una reelección. Además creo que los países siempre encuentran presidentes con otras características para otros momentos del país".



Pero su análisis no quedó allí, porque hacia el final manifestó: "Yo soy reeleccionista. Creo en la reelección. No estoy de acuerdo con hacerlo ahora, pero conceptualmente soy reeleccionista. Dos períodos y afuera y bailando, pero no es una discusión para ahora del país".

Sobre la carta que aludió el mandatario, comentó luego: "Leí una carta que leyeron ustedes y se armó, por suerte, una bola chica y no corrió mucho" esta posibilidad.

Óscar Bottinelli, politólogo y presidente de la consultora Factum, declaró al programa radial en En Perspectiva en febrero de 2007 que en la historia de Uruguay "hubo dos casos" en los que se buscó la reelección. "Uno fue Gabriel Terra que lo logró mediante una Convención Constituyente previo a un golpe de Estado y el segundo fue el de Jorge Pacheco Areco que no lo logró", dijo.