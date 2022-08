“Yo respaldo totalmente a Carrera, es un gran compañero y un gran senador”, dijo Cosse

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, salió en defensa del senador frenteamplista Charles Carrera, denunciado por un presunto caso de abuso de funciones mientras era director de Convivencia del Ministerio del Interior.

“Yo respaldo totalmente a Charles Carrera, es un gran compañero y un gran senador”, respondió Cosse en una conferencia de prensa durante este fin de semana. Y continuó: “Sobre las intenciones personales de los demás no me voy a expresar, la historia lo dilucidará y nuestro pueblo, que es muy inteligente, también”.



Un periodista le preguntó qué opinaba sobre la utilización de recursos públicos para ayudar a terceros, que es lo que se denuncia en el caso de Carrera: haber ordenado en 2012 que un civil baleado se atendiera durante más de tres años en el hospital Policial, y recibiera además en ese tiempo tickets por $ 20.000. “Si el Ministerio del Interior del gobierno del Frente Amplio ayudó a una familia que por un tema delictivo se había visto seriamente afectada (...) hay que estar del lado de la gente”, contestó Cosse al respecto.

La jerarca también opinó que judicializar la política, “algo en lo que Uruguay está cayendo”, no le parece bueno para la democracia. “La política es la política y los tres poderes tienen que estar separados”, subrayó.



Por otro lado, en otra rueda de prensa que dio ayer en el ex Mercado Modelo, la intendenta también fue consultada sobre si se siente candidata a la Presidencia de la República.



“Me siento muy querida, muy acompañada, lo agradezco profundamente y estoy poniendo todo de mí para trabajar por Montevideo, después veremos”, respondió la intendenta, y agregó: “La gente me conoce y saben que yo trabajo y trabajo y después veremos, hay que trabajar y meterle, este es un año difícil”. “Trabajemos, escuchemos, caminemos la calle, estamos haciendo mucha cosa en Montevideo”, destacó la jefa comunal. “No me quiero distraer”, concluyó.