La Rendición de Cuentas del senador blanco Sergio Botana

El senador blanco Sergio Botana elevó a legisladores del Partido Nacional una serie de propuestas que pretende sean incorporadas en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas. En concreto, pidió más dinero para la UTEC y el deporte, cambios en la fijación de impuestos al gasoil y un tope de aranceles de los medios de pago electrónico. Además, reclamó por dos artículos que impulsó y fueron aprobados, pero hasta ahora no se pusieron en práctica.

La propuesta más relevante para Botana es la que pretende destinar $ 400 millones anuales al deporte, que serían administrados por el Comité Olímpico Uruguayo. ¿De dónde saldría el dinero? Se financiaría con la eliminación del subsidio a la cerveza, que en 2020 fueron $ 116 millones. Asimismo, propone establecer una tasa de IMEBA al cannabis psicoactivo de 1,5%, un incremento a 75% el Impuesto Específico Interno (IMESI) a los cigarrillos -hoy es 70%-, una suba de la tasa del impuesto de juegos de azar de 0,75% a 1% y un impuesto a la telefonía celular de 1%. En el último caso, Botana dijo que el aumento tiene “lógica porque el teléfono se ha vuelto un competidor del deporte” en términos de esparcimiento.



El senador también solicitó $ 36 millones para la UTEC. Y pidió incluir dos temas para él recurrentes. Uno es la eliminación del IVA del gasoil y su sustitución por un impuesto fijo de $ 2,25 por litro. Botana contó que “no he detectado perdedores” ante el eventual cambio.

La otra iniciativa es topear el arancel comercial por comisión por la utilización de los medios de pago electrónicos a través de tarjeta de débito o dinero electrónico. El texto propuesto indica que a los comercios “no se les podrá cobrar ningún otro costo administrativo” más allá de este arancel.



Por otra parte, Botana reclamó por dos artículos que impulsó y aún no fueron implementados. Uno es la posibilidad que da a los colonos de acceder a créditos con tasa 0. Y el otro es que el 20% de la publicidad oficial deba ir a los medios del interior.



El senador explicó que, en teoría, la modificación en el reparto de la publicidad no se aplicó por falta de reglamentación y, en cuanto a los créditos, por no haber un acuerdo con el Banco República.