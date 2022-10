Rendición de Cuentas enfrenta al Senado por la idea del “derrame”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ayer lunes comenzó en la Cámara de Senadores la votación del proyecto de ley de Rendición de Cuentas, que ya fue aprobado en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda con los votos de la coalición y con el apoyo del Frente Amplio en la mitad de los artículos.

El miembro informante en mayoría fue el senador del Partido Nacional, Sergio Botana, quien manifestó que el proyecto “atiende la seguridad, la salud, la niñez, el deporte; atiende lo que tiene que atender”. Por otra parte, el senador blanco destacó que Uruguay creció 4,4% en términos reales durante 2021 “por encima” del pronóstico del Ministerio de Economía y Finanzas que era del 4,1%. “Todos los analistas generaron expectativas mucho más moderadas. El equipo de Arbeleche tuvo razón” agrego el senador nacionalista.



En conferencia de prensa la senadora del Frente Amplio Silvia Nane sostuvo que el gobierno “pretende seguir aplicando un modelo que llaman ‘teoría del derrame’”. “Comprobamos que no derrama nada”, afirmó.



Por los argumentos expuestos en conferencia de prensa y durante la votación del proyecto de Rendición de Cuentas en esta jornada, la senadora opositora Liliam Kechichian informó que el Frente Amplio votará de forma negativa.

A pesar del destaque que hacen los senadores de la coalición a las reasignaciones para la Universidad de la República (Udelar), y a la derogación del adicional al Fondo de Solidaridad de la Udelar (con partidas por el equivalente), la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR) resolvió realizar una huelga docente desde hoy en reclamo de más presupuesto.



En rueda de prensa el senador del Partido Nacional Jorge Gandini afirmó que “tienen derecho” a realizar la protesta pero, a su entender, “no tiene mucho sentido”. El legislador agregó que “la Rendición está resuelta”. “Parece como fuera de tiempo, un reclamo solamente para hacerse notar pero no cambiar las cosas”, dijo. El senador nacionalista agregó que se trata de “una buena rendición de las cuentas públicas, a pesar de la pandemia y la guerra”.



El senador blanco Gustavo Penadés dijo que el incremento del proyecto a unos US$ 250 millones, “demuestra” que el gobierno cumple con sus promesas y que “prioriza” a sectores cómo la educación, ciencia y tecnología, todo esto “sin aumentar impuestos”. Al ser consultado sobre si le “duele” la huelga en la enseñanza, contestó que hay “incomprensión” ya que -quienes convocan a la huelga- “no están enterados” de los “esfuerzos” que se realizaron para otorgar más recursos a la educación. En ese sentido, Penadés afirmó que los recursos que se puedan destinar para la Udelar “nunca son suficientes, pero se deben valorar”.

Por su parte, Nane sostuvo que la Rendición que está siendo votada en la Cámara de Senadores “le da la espalda” a la Udelar, tras considerar que “no se le da suficiente” cantidad de dinero. Según la senadora de la oposición, la redacción del proyecto que hoy está a consideración “deja de manifiesto varias falencias de lo que ha sido la gestión del gobierno, no solamente en 2020 sino también en 2021”.



Además, cuestionó que se sigue sin concretar un Plan Nacional de Violencia basada en Género “a dos años y medio del mandato”. “Dónde está la priorización que este gobierno está haciendo de la gestión de los recursos. ¿Es más importante US$ 95 millones para la mosca de la bichera que US$ 12 millones para los juzgados de violencia basada en género?”, cuestionó la senadora de la coalición de izquierda.