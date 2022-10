Huelgas y ocupaciones en la Universidad de la República por tres días

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El conflicto entre la Universidad de la República y el gobierno se agrava y la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR) decidió iniciar una huelga general a partir de hoy y que, por lo menos, se extenderá hasta el jueves, día en que se termina de votar la Rendición de Cuentas.

El argumento se mantiene: “Crece la matrícula, crece la demanda de conocimiento, crece la demanda en salud y baja el presupuesto. La universidad hace cada vez más cosas con la misma gente y con un sueldo que es cada vez más bajo”, dijo a El País el presidente de ADUR, Héctor Cancela.



Se prevé la suspensión de actividades en toda las facultades, aunque cada una organizará la huelga a su manera. La Facultad de Medicina, la de Ciencias Sociales y la Cenur Litoral Norte, ubicada en Salto, decidieron ocupar los centros mientras que otras facultades darán talleres y clases abiertas.



En el caso de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) se decidió que, por motivos de seguridad, se cerrarán las puertas de todas las sedes.



Detrás de las resoluciones de docentes y estudiantes hay una molestia por el presupuesto que se destina para la Udelar en la Rendición de Cuentas que se está votando en el Senado y, según se detalló desde ADUR, reclaman que la cámara otorgue partidas incrementales para permitir continuar con las mismas becas estudiantiles y tener una recuperación salarial, entre otras cosas.

En el calendario de actividades, hoy a las 8:30 habrá una conferencia de prensa intergremial, en la Facultad de Medicina; mañana a las 10:30 se organizarán frente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el jueves a las 18:00 se realizará una marcha nacional por la educación pública bajo el lema: “Que no te dé lo mismo”.

Irritación

Rodrigo Arim, quien el jueves pasado no logró los 2/3 de votos para su reelección al rectorado de la Udelar -el 12 de octubre se vota en segunda vuelta-, dijo a El País que, “en democracia, uno no le teme a las protestas”.



Los reclamos de los colectivos docentes -explicó el rector- en parte tiene que ver con que ANEP planteara una partida específica para cubrir inequidades salariales cuando se llevaron a cabo los consejos de salarios, cuando esto no está previsto para la Udelar.



“Tengo confianza en que los colectivos están y estarán a la altura del caso”, remarcó Arim.

Aseguró, asimismo, que el presupuesto destinado no es suficiente y argumentó que “se podría crear más” y con mayor velocidad, pero se deben adaptar a los recursos que se tienen.



Y añadió: “La universidad puede tener una afectación en la calidad de las cosas que hace, por ejemplo en la manera de atender a los estudiantes que recibimos. Además, creo que en Ciencia y Tecnología Uruguay sigue gastando poco”.



Por otro lado, mencionó que el hecho de que el colectivo de trabajadores de la Udelar no fuera convocado a negociación colectiva con el Poder Ejecutivo para la Rendición de Cuentas generó irritación. “No debería repetirse”, sostuvo y destacó que fue el único órgano público que vivió esta situación.



“Nos enteramos que se establecía un aumento salarial para la Udelar que era idéntico a lo que habían negociado los trabajadores de ANEP cuando conocimos el mensaje que se emitió al Parlamento. Pero la Udelar no fue parte de esta negociación y esto es parte de una irritación innecesaria”, dijo Arim.



El jerarca de la universidad pública no entiende por qué el gobierno decidió actuar de esta manera, pero no cree que se haya tratado de una razón política, sino que “hubo una impericia”.



Pese al conflicto con el gobierno, Arim valoró que la Cámara de Senadores haya reconocido, de forma unánime, el trabajo que hizo la Udelar en los últimos años, la igual que la necesidad de recursos adicionales para atender los desafíos de este año.