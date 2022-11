La reforma jubilatoria plantea condiciones desfavorables para trabajadores de la construcción, según el Sunca

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Representantes del sindicato de la Construcción (Sunca) se hicieron presentes este jueves ante la comisión especial del Parlamento que trata el proyecto de reforma de la seguridad social para expresarse en contra del proyecto porque genera "peores condiciones para el conjunto de trabajadores de todo el país".

"Vinimos a expresar algo que ya habíamos expresado en otra gran movilización. (La reforma de la seguridad social) no es integral, los únicos que aportamos somos los trabajadores y no habla del aporte patronal. En el caso de los trabajadores de la construcción, es casi imposible generar las condiciones para que se jubilen con 30 años de aportes y 60 años de edad", señaló el secretario general del Sunca, Daniel Diverio.



En ese sentido, sostuvo que lo que plantea la reforma para poder acceder a esa jubilación "es tener 20 años de permanencia en el mismo puesto", cuando, según Diverio, "en la construcción más del 70% de los trabajadores no son permanentes", sino contratados por zafra.



"Cuando plantean que para poder acceder a estas condiciones, tenés que tener ocho de los últimos diez años trabajando en la construcción, es que no conocen la industria. Los últimos diez años es cuando más difícil es sostener el puesto de trabajo porque el trabajador tiene 50/60 años de edad y mayores dificultades", explicó el sindicalista.



"Con el régimen actual, (aproximadamente) el 40 % de los trabajadores y trabajadoras de la construcción se jubilan por edad avanzada o por discapacidad", remarcó.

Fallecimiento del trabajador de UPM

Tras la muerte de un trabajador en la obra de la planta de UPM 2, en Durazno, el Sunca llevará el caso a la Justicia.



"Recibimos la noticia con mucho dolor. Un compañero joven de 23 años, ucraniano, cae de 50 metros de altura y muere. La preocupación no es solo la situación de ese compañero, sino que en esa planta con tanto avance tecnológico y tanta inversión, llevamos tres compañeros fallecidos por siniestros laborales. Y otra cantidad de siniestros de menor consideración porque, hablando mal y pronto, ligamos con la situación", dijo Diverio.



El representante del Sunca enfatizó en que la preocupación del sindicato con esa obra pasa porque está "en proceso de culminación" y el sindicato teme que en el proceso de aceleración se descuiden los protocolos de seguridad.

"Este tipo de obras es muy compleja porque se trabaja en altura y en caliente. El primer responsable de la seguridad de cualquier trabajador es quien lo contrata. Muchas veces pasa que las empresas contratan trabajadores extranjeros, o vienen empresas del extranjero con sus trabajadores, con intenciones de modificar la forma de trabajo que tenemos. Por eso le exigimos al Ministerio de Trabajo mayor seguridad en los controles de seguimiento y también en las sanciones", afirmó.



Diverio remarcó que el Sunca acompañará a la familia del trabajador fallecido ante la Justicia como "en todos los casos" y seguirá exigiendo la creación de una "Fiscalía especializada en siniestros laborales", que permita a la Justicia investigar las causas de los siniestros y encontrar responsables. "Tiene que haber una voluntad política para que la investigación tenga los resultados que tiene que tener", subrayó.