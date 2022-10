"Cualquier cosa que hagamos, el Pit-Cnt va a hacer un paro", dice Lacalle Pou

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este lunes, los líderes de los partidos que conforman la coalición de gobierno llegaron a un acuerdo con el proyecto de ley para cambia el régimen jubilatorio. Sin embargo, el Frente Amplio no presentó propuestas para sumar al proyecto. "Si hace 15 años que se viene diciendo que es necesaria una reforma de la Seguridad Social, que no se hizo tal reforma, y ahora tenemos la posibilidad y no se hacen aportes... Bueno, esperemos que en el Parlamento se aporte positivamente para una reforma que ojalá tenga el máximo consenso", expresó el presidente, Luis Lacalle Pou.

Esta reforma "recién se empieza a aplicar dentro de dos gobiernos, ¿quién va a ser gobierno dentro de dos periodos? Nadie sabe, y por eso esto es para todos y lo asume este gobierno que no quiere mirar para el costado", puntualizó el mandatario en rueda de prensa desde Colonia.



Consultado por la expresa negativa del Pit-Cnt al proyecto de reforma jubilatoria, Lacalle Pou respondió enfático: "Cualquier cosa que nosotros hagamos, capaz que hay una excepción, pero cualquier cosa que nosotros hagamos, el Pit-Cnt se va a oponer y va a hacer un paro. Nosotros tenemos un compromiso con la ciudadanía y es seguir adelante".

"Frenar y dejar huella no me interesa. Nosotros tenemos que hacer las cosas por la cual (sic.) la gente nos votó y tuvimos un compromiso por el país que nos obliga a tener la ética de la responsabilidad, que es avanzar en la reforma de la seguridad social y además avanzar, y que quede claro, en la transformación educativa".



"Estamos hablando en la seguridad social para jubilarse, pero en la transformación educativa estamos hablando del progreso y para la prosperidad de las nuevas generaciones que no les podemos seguir amputando, en este mundo que va a toda velocidad para adelante, que tenga las mismas herramientas", cerró.