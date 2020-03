Raffo suspende actos en "espacios cerrados" ante posible llegada de coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La candidata a la Intendencia de Montevideo (IMM) por la coalición multicolor, Laura Raffo, informó a través de sus redes sociales que no realizará actos en "espacios cerrados" ante la eventual llegada del coronavirus.

"Como primera medida de prevención y atendiendo las recomendaciones de Salud Pública, decidimos cancelar los actos de campaña que impliquen aglomeración de gente en espacios cerrados", indicó.

Como primera medida de prevención y atendiendo las recomendaciones de salud pública, decidimos cancelar los actos de campaña que impliquen aglomeración de gente en espacios cerrados.#coronavirus — Laura Raffo (@lauraraffo) March 13, 2020

Por su parte, el candidato por el Frente Amplio Daniel Martínez consultado por El País al respecto de si va a tomar medidas en el marco de prevención por el coronavirus expresó: "No tengo claro qué puede pasar, no lo hemos analizado (...) Yo me puedo agarrar coronavirus ando a los abrazos y a los besos con todo el mundo".

Anoche tras un encuentro entre el presidente Luis Lacalle Pou y el ministro de Salud Daniel Salinas, el gobierno decidió postergar el Montevideo Rock y que los partidos de fútbol del Campeonato Uruguayo se jueguen sin público ante el avance del virus. En la mañana de este viernes se decidió además que los partido de básquetbol también se jueguen a puertas cerradas.

El Poder Ejecutivo analizará hoy "adoptar nuevas medidas" que serán "graduales" y en consulta con el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) y el Congreso de Intendentes.