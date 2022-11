Raffo y Paganini defendieron la transformación educativa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Defender con más claridad la reforma educativa que está llevando adelante el gobierno, comunicarla al común de la ciudadanía y salirse un poco del eje en que se encuentra hoy este debate, enfocado en el duelo entre las autoridades de la educación y los sindicatos, que ofrecen una furibunda oposición. De eso trató la reunión que se llevó a cabo el pasado lunes en la residencia de Suárez y Reyes.

Ese mensaje traspasó a los legisladores y autoridades de la Educación ya que a menos de 24 horas del encuentro el ministro de Industria Energía y Minería, Omar Paganini y la presidenta de la Departamental de Montevideo del Partido Nacional, Laura Raffo, respaldaron públicamente la transformación educativa impulsada por el gobierno.



En la tarde de ayer se llevó a cabo un evento organizado por el Centro de Estudios Metropolitano, para discutir sobre las posibilidades que tiene Montevideo y el área metropolitana para transformarse en un “polo de innovación” que logre captar inversiones extranjeras relacionadas a las nuevas tecnologías y así generar nuevas fuentes laborales “de calidad”. Participaron entre otros Raffo, el ministro de Industria y el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin.



Según un informe presentado por el Centro de Estudios Metropolitano, Uruguay tiene condiciones estructurales para fortalecer el desarrollo de sectores vinculados al conocimiento y con ello su productividad, empleo e innovación.



Pero como contraparte, el estudio remarca como una debilidad la capacitación y el futuro de la educación en el país, para que los jóvenes accedan a la formación que requieren las nuevas empresas.

En ese sentido, el estudio destaca que si bien Uruguay resalta por el nivel educativo de su población en general “algunos indicadores despiertan la alerta”. En esa línea, se hizo mención a un informe del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) sobre el estado de la educación en Uruguay publicado en 2021, donde se indica que en 2019 solo el 43% de los jóvenes de 21 a 23 años completaron la educación obligatoria y la diferencia por origen socioeconómico y cultural es “alarmante”. Ese relevamiento agrega que los estudiantes de las familias “más prósperas” tienen una tasa de graduación del 70%; mientras que en los estudiantes de las familias con menos recurso la tasa de graduación es del 15%.



Asimismo, en el informe se indica que los resultados de las pruebas PISA (donde se evalúan aspectos como matemáticas, lógica y comprensión de lectura) muestran al Uruguay bien posicionado en el continente, pero con indicadores “estancados o en descenso y por debajo” del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).



Por otra parte, a partir del análisis de un informe elaborado en 2020 por el BID, el Centro de Estudios Metropolitano sostiene que a nivel de formación técnica el país enfrenta “retos” ya que existe “espacio” para darle mayor impulso a la educación técnico-profesional en el país, debido a que hay una “notable” demanda de este perfil de trabajadores entre las empresas.



La respuesta a esta situación para Raffo y Paganini está en la reforma educativa que impulsa el gobierno.

“Me desvela que un chiquilín de un barrio vulnerable no pueda terminar el liceo. Por eso la transformación educativa es tan importante”, sostuvo Raffo para abrir el debate con el director de Mercado Libre. Galperin contestó que este es un tema “de fondo” que afecta a toda Latinoamérica y que “para eso” está el Estado, el cual a su entender debe ayudar a la gente más vulnerable a que pueda acceder a una buena educación.



Luego fue el turno del ministro de Industria, quien en referencia al “obstáculo” que representa para las empresas captar nuevos talentos sostuvo que es “muy importante” que se lleve adelante la transformación educativa, con la cual, según afirmó, el gobierno está “muy comprometido”.



Paganini sostuvo que se debe apuntar a las capacidades que hacen falta para que los jóvenes salgan al mercado laboral. Para ello es clave atacar los factores que llevan a que los estudiantes dejen “por el camino”. El jerarca aseguró que se debe pensar en el estudiante “como el centro” del sistema y no “en cajones de asignaturas y en el contenido”.



Por último aseguró que esta transformación educativa es a largo plazo y que va a “trascender” a este mandato. Pero remarcó: “Si no lo hacemos vamos a seguir teniendo jóvenes que dejan por el camino”.