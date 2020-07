Raffo sobre el FA: "Vamos a mandarlo al banco de suplentes y a jugar este partido nosotros"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La candidata de la coalición para la Intendencia de Montevideo, Laura Raffo, participó de un acto este martes de noche en la sede del Partido Colorado, con integrantes de la lista 600 de Ciudadanos, que lidera el excanciller Ernesto Talvi, que apoya a la candidata y lanzó su lista para las elecciones departamentales del 27 de setiembre.

Del acto participaron, además de Talvi, la subsecretaria de Cancillería, Carolina Ache, y el senador Adrián Peña, que estuvo más temprano en Torre Ejecutiva, donde se le comunicó que el recién creado Ministerio de Medio Ambiente será para Ciudadanos. Además, participó el abogado Andrés Ojeda, colorado y el primer suplente de la economista.

Raffo afirmó que si el Frente Amplio "ha tenido falta de visión y falta de cercanía con la gente es porque está en una eterna lucha de poder".



"Están gobernando para mantenerse en el poder, no están gobernando para la gente. Tanto es así que los candidatos del Frente Amplio se pelean entre ellos, porque también están en una lucha de poder", enfatizó.

"Nadie de nuestro equipo concibe gobernar para mantenerse en el poder. Acá todos los que estamos trabajando concebimos gobernar para ayudar a la gente", dijo.

En esa línea, dijo: "Cuando vos le querés solucionar los problemas a la gente no pensás un minuto en cómo atornillarte al sillón".

"Me parece una vergüenza que el Frente Amplio a 82 días de las elecciones no tenga un programa de gobierno", señaló también la economista.

Raffo apuntó contra cada uno de los candidatos que presenta el Frente Amplio para mantenerse en la comuna capitalina.

En ese sentido, reiteró que le parece una verguenza que Carolina Cosse "esté esperando el programa de gobierno para contar qué ideas tiene, y que está pensando ideas todavía".

Sobre Álvaro Villar dijo que le parece que dice que "todo lo que hizo el Frente Amplio está mal", y le preguntó: "¿Entonces cómo vas a gobernar?".

Respecto a Daniel Martínez dijo que "no se hace cargo de su gestión de los últimos cinco años". Consideró además que es una gestión "absolutamente ineficiente", y criticó que "aumentó la recaudación y sin embargo gastaron más".

Además, dijo que en los últimos 30 años ha habido gestiones en la IMM "atravesadas por la ideología", que tradujo en "dividir en distintas chacras la intendencia", según "la interna del Frente Amplio".

En tanto, aclaró que no eligieron el eslogan "Montevideo olvidado" para hacer un efecto de marketing. "Los vecinos cuando empezamos a recorrer Montevideo nos empezaron a decir 'nos tienen olvidados, acá no vienen, o vienen cuando hay campaña y después no cumplen'". Consideró que esta "es la señal más fuerte de que el gobierno del Frente Amplio fracasó".

Señaló que la "alternancia es sana para Montevideo" y para terminar le envió un mensaje al Frente Amplio: "Está cansado. Vamos a mandarlo entre todos al banco de suplentes y a jugar este partido nosotros".

A su turno, Ojeda destacó que este es el "primer acto político" de la llamada nueva normalidad. Habló de esta "candidatura de sociedad sui generis, única", donde "los socios de la coalición se juntan y se abrazan para tratar de reconquistar Montevideo para todos". Llamó a tener más seguridad y limpieza en la capital.

Apuntó contra Cosse, quien le dijo a Raffo que "le falta credibilidad". Consideró que "a veces" cuando la candidata opositora tuitea tiene que "chequear que no es cuenta parodia".

Sobre Villar dijo que le hace acordar a la candidatura en su momento de la exintendenta Ana Olivera: "Parece ser una persona de bien, pero después resultó no gobernando. Le gobernaban los sectores mayoritarios", y apuntó al MPP, sector que apoya al neurocirujano. "Es una persona con prestigio y reputación puesta para juntar algún voto", afirmó.

Respecto a Martínez dice que lo ve "agotado, cansadísimo" y cree que es el que "menos tiene ganas de estar en esto". "Está cada vez más guardado, cansado, hablando de estrés", añadió. En esa línea dijo que tiene "cierta empatía" con el exintendente: "Pobre, es un garrón que tenga que estar acá", y lanzó: "Sería triste votar a alguien que no quiere ser intendente".

Además, comparó la pena máxima que se establece en Uruguay, de 30 años más 15 años de medidas de seguridad. "Acá tenemos un 30 + 15 del Frente Amplio. Por favor, quitémosle la condena Montevideo. Por favor, ya cumplió condena Montevideo, ya está. Es hora de que lo liberemos", ironizó el penalista.

Los partidos que integran la coalición acordaron llevar la candidatura única de Raffo, y cada partido aportó un suplente.

El segundo suplente de Raffo es José Luis Alonso, proveniente de Cabildo Abierto. Hoy se conoció que el gobierno presentará su venia después de las elecciones del 27 de setiembre para que integre el directorio de Ancap, lo que generó polémica con la oposición.

En tercer lugar está Juan Carlos Rodríguez, proveniente del Partido Independiente, quien ingresó tras la salida de Gerardo Sotelo para asumir la dirección de los medios públicos. El cuarto lugar es para el Partido de la Gente y lo ocupa Romina Fasulo.