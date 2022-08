Raffo apuntó que Cosse "utiliza" TV Ciudad como "herramienta política"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Laura Raffo, presidenta de la Departamental de Montevideo por el Partido Nacional, volvió a apuntar contra Carolina Cosse este miércoles y planteó que el canal TV Ciudad "hoy tiene un sesgo político que es utilizado como herramienta por la intendenta" de Montevideo.

Días atrás, se generó un cruce entre ambas dirigentes políticas luego de que la nacionalista le recriminara que la comuna "invirtió la misma cantidad de dinero en TV Ciudad que en el mantenimiento de las calles de todo el departamento".

Cosse retrucó que ese planteo "genera una falsa dicotomía" y esta mañana, en diálogo con Primera Mañana (El Espectador), Raffo consideró que de "ningunísima (sic) manera" es así porque "la asignación de recursos de un gobernante representa su escala de prioridades". Consideró "poco entendible" y "no responsable" destinar los mismos recursos para ambos casos.

Consultada, en el mismo matutino radial, sobre su visión de TV Ciudad, Raffo planteó que "un medio público debería ser independiente y no tener ningún sesgo político". Esto bajo el entendido de que "los medios tienen que favorecer la democracia, más aún un medio público no tendría que tener sesgos políticos".



Ante la repregunta de si se refería a sesgo político o sesgo político partidario, la excandidata a intendenta por la coalición, retrucó: "Creo que tiene un sesgo político partidario en este caso, porque estamos hablando de una administración que hace 35 años la gestiona el mismo partido".



Incluso dio un paso más y planteó que Cosse "lo utiliza con un propósito político, y creo que se nota en determinados programas", aunque no detalló cuáles. "Lo que cuestionamos es que se ha utilizado como una herramienta política" el canal departamental, insistió.



De todos modos, Raffo planteo que no quiere "demonizar" a TV Ciudad. "No me parece mal que exista un canal que comunique y esté poniendo al tanto a las personas de las distintas situaciones que se viven en la ciudad, siempre y cuando se tenga objetividad y contribuya al fortalecimiento democrático", remarcó.



"Esto no es en contra de quienes trabajan en TV Ciudad, con quienes me he reunido (...) donde hay periodistas que cumplen su función. Es lamentablemente el contenido más de corte editorial", agregó en ese sentido.



Consultada sobre si ese sesgo que notó en el canal departamental no lo tiene Medios Públicos —que lleva adelante Gerardo Sotelo—, retrucó: "Creo que no, está mostrando una independencia y todas las campanas".