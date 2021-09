"¿De dónde quieren sacar la plata?": Lacalle habló de Colonización y envió mensaje a Cabildo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou se refirió este miércoles de tarde a los cuestionamientos que llegan desde la oposición y desde Cabildo Abierto al financiamiento del fideicomiso para asentamientos. Sus dichos se dan horas después de que el expresidente José Mujica y el senador cabildante Guido Manini Ríos concurrieran a un campamento de colonos que se realiza en protesta a la quita de fondos del Instituto Nacional de Colonización.

"Ahora hay algunos que están en la misa y en la procesión. Resulta que dicen 'estamos a favor del fideicomiso', de empezar a solucionarle la vida a 200.000 uruguayos que viven en condiciones indignas, pero (dicen) que 'de otro lado hay que sacar la plata'. La plata no abunda. ¿De dónde quieren sacar la plata? Esa es la fórmula que encontró el gobierno", afirmó el presidente en diálogo con Radio Carve, en la Expo Prado 2021.



Y "dicho sea de paso, Colonización queda como con US$ 15 millones de funcionamiento", acotó.

"Si se quiere un fideicomiso para solucionarle la vida a 200.000 uruguayos que viven en condiciones indignas, el dinero del fideicomiso está ahí. El que vote a favor en el Presupuesto estará ayudando a estas familia y el que no, no lo estará haciendo", dijo en alusión a los cuestionamientos desde Cabildo Abierto.



El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, destacó este martes de noche que "no es la solución atenderlo a partir de sacarle a Colonización, porque lo que va a pasar es que gente que hoy no accede a un pedazo de tierra va a terminar siendo ocupante de asentamientos en el futuro".



Por su parte, el expresidente José Mujica, expresó que hay otras formas de inyectar dinero al fideicomiso, pero prefirió no dar detalles.



Lacalle Pou remarcó este miércoles que el Instituto de Colonización es una "gran herramienta", y cuestionó a la pasada administración. "Hubo una administración con una fuerte influencia directriz que compraba lo que parecía, y además casi que decía lo que tenías que hacer en ese campo", dijo.



Sobre el futuro del organismo, sostuvo: "Hay que administrar bien, y hay que dejar liberado a la gente que produzca lo que quiera".



Agregó que "stock de tierras hay", y que se buscará "vender algunos predios para comprar otros". En ese sentido, remarcó que Colonización "tiene que seguir con vocación de asentar gente en el campo que tenga viabilidad".