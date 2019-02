El PS cierra filas para que Martínez gane las elecciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un congreso en paz en año electoral. Así se podría resumir en pocas palabras el 49° Congreso del Partido Socialista —Paulina Luisi: socialistas y feministas"— que comenzó a sesionar ayer en el Club Atenas y continuará en el día de hoy.

El clima electoral se palpaba en el aire, a primera hora estuvo presente el precandidato Daniel Martínez. Le cantaron el feliz cumpleaños número 62 y se sacaron fotos con él antes de que partiera rumbo a Israel y Palestina.

"El buen humor está primando y priman los consensos", dijo ayer el diputado socialista Roberto Chiazzaro, quien se manifestó a favor de la unidad, pero pidió no tener miedo a los disensos. No se evidenciaron grandes diferencias entre las corrientes renovadoras y ortodoxas y se aprobó la rendición de cuentas de los tres años de gestión de la secretaría general encabezada por la senadora Mónica Xavier. La única que salió negativa fue la de formación, que no pudo concretar el objetivo de crear una red nacional de formadores.

La arenga a Daniel Martínez fue el denominador común de los discursos que apuntaban a mantener la unidad de un sector, que se autodefine en "reconstrucción".

"Este partido tiene que dar fuertes señales de unidad hacia afuera. ¡Somos el partido de Daniel Martínez que va a salir a pelear la cancha en las próximas elecciones!", opinó el exintendente de Paysandú Julio Pintos. Julio Bango y Fernando Isabella, ambos integrantes del gobierno, también se enfocaron en la necesidad de mantener la unidad para ganar las próximas elecciones.

Santiago Soto, el candidato a secretario general del Partido Socialista, llamó a "retomar el impulso" para llevar a Martínez a la presidencia.

Gonzalo Civila, diputado y candidato a secretario general, tuvo un discurso mucho más despegado del gobierno. "No me voy a dedicar a hacer un discurso de barricadas", se diferenció.

"No podemos caer en la idea de corrernos hacia el centro, somos Partido Socialista y tenemos identidad de izquierda y lo tenemos que decir a los cuatro vientos. Tenemos cabeza propia y acá la gente piensa. Con un discurso autocomplaciente no vamos a poder salir adelante", concluyó.

Entre las rendiciones de cuenta aprobadas ayer se destaca la de finanzas, ya que se logró reducir en 80% la deuda de US$ 2 millones generada a partir de las últimas elecciones. El equilibrio contable se logró gracias al aporte voluntario de legisladores y cargos de gobierno y el cese de contratos laborales.

En carrera a las internas

Santiago Soto y Gonzalo Civila medirán fuerzas el mes próximo para conquistar la secretaría general del Partido Socialista. Los discursos de ambos ayer se decantaron por la unidad, pero el diputado Civila se mostró más despegado del gobierno que Soto, que se desempeña como subdirector de la OPP.