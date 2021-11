Prudencia, Empatía y MADU: las voces a favor y en contra de la ley de la legalización de la eutanasia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Prudencia, Empatía y MADU. Las tres son organizaciones creadas a partir de la legalización de la eutanasia. La primera está en contra y las otras dos a favor.

En la filosofía clásica la prudencia “es la principal virtud de la política” porque supone pensar “para tomar la mejor decisión”. El grupo que lleva ese nombre -mayormente integrado por académicos de medicina paliativa y bioética- se presentó oficialmente en octubre del 2020, pero las primeras reuniones se hicieron en julio para tratar de “informar” y “evitar la polarización”. “En algo tan importante como la vida y la muerte no podés tomar decisiones desinformados”, dijo a El País Miguel Pastorino, vocero de Prudencia.



El núcleo duro con el que arrancó está compuesto por 20 personas, pero hoy entre los que adhirieron hay alrededor de 1.000. Son parte de Prudencia: Álvaro Vázquez, el exsenador colorado Pedro Bordaberry y Álvaro Ahunchain. A nivel político integran sus filas los diputados del Partido Nacional: Rodrigo Goñi, Javier Radiccioni, Cecilia Fros, Pablo Viana, Aldo Lamorte y Álvaro Dastugue. Así como los colorados: Jorge Alvear, Eduardo Elinger y Martín Melazzi. Así como los legisladores del FA Álvaro Lima, Enzo Malán y Nelson Larzábal y de Cabildo Abierto Elsa Capillera.



Uno de los puntos principales para Prudencia es informar, porque según Pastorino hay una confusión con la ley de “libertades anticipadas”, la cual establece que el paciente puede dejar escrito que no quiere determinados tratamientos. “Puedo optar que no se me conecte a un soporte artificial y no es eutanasia”, explicó. Airmó que la eutanasia “es provocar la muerte con una sustancia letal”, por lo cual opinó es “ser cómplice de un suicidio” o “una forma de homicidio”.

La contracara de Prudencia es Empatía, una organización que milita a favor de la legalización. Surgió a partir de las redes sociales y Florencia Salgueiro, vocera, fue convocada a participar luego de un hilo que hizo en Twitter sobre su padre, quien falleció con 57 años, después de tres años de un diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).



En marzo se empezaron a reunir por Zoom, porque veían “que en la opinión pública no había un espacio para apoyar la legalización”, contó Salgueiro. Hoy son alrededor de 100, entre los que hay dirigentes jóvenes colorados, del Frente Amplio y del Partido Independiente. Muerte Asistida Digna en Uruguay, más conocida como MADU, también milita a favor de la legalización. La única diferencia es que surgió mucho antes que se redactara el proyecto en cuestión.

Tiene cuatro años de existencia y el primero lo destinó a estudiar legislación de otros países que tienen legalizada la eutanasia. Federico Preve, exintegrante del Ejecutivo del SMU y miembro fundador de MADU, explicó a El País que se trabajó en la redacción de un proyecto de ley que no se llegó a presentar, ya que surgió la iniciativa de Pasquet con la que tienen “matices” sobre la perspectiva de muerte digna.



El núcleo duro del grupo de cerca de 10 integrantes intercambia por WhatsApp y mantiene contacto una vez al mes. Lo integran Fernando Sureda, exgerente de la Asociación Uruguaya de Fútbol diagnosticado con ELA, la exlegisladora Margarita Percovich, la abogada Isabel Villar y el médico Ricardo Bernardi, entre otros.