Sartori propone acceso anticipado a parte de la jubilación para comprar primera vivienda

El senador del Partido Nacional Juan Sartori presentó un proyecto de ley que busca otorgar la posibilidad de que personas puedan retirar, por única vez y de forma anticipada, un porcentaje de su jubilación generada para acceder a la primera vivienda o para la creación de un emprendimiento comercial.

Según explica el legislador en la exposición de motivos del texto, el objetivo es facilitar el acceso a la vivienda propia, principalmente en aquellas personas con renta media o baja, adultos con baja capacidad de ahorro o jóvenes con pocos años en el mundo laboral.

Para el caso de los emprendimientos comerciales, el legislador señala que busca medidas que “dinamicen” la economía. “Acceder al financiamiento para desarrollar emprendimientos que, a su vez, generarán fuentes de trabajo y dinamizarán la economía, es de crucial interés para el crecimiento económico del país”, expresa Sartori.



El proyecto establece un máximo de aportes a retirar, que podrá ser de hasta un 20% de los aportes que generó el solicitante “con un máximo de 155 BPS en caso de que ese 20% supere dicho monto”.



“Esto es a los efectos de limitar el impacto financiero en las instituciones de seguridad social, y para evitar que quienes accedan al beneficio se encuentren, al momento de jubilarse, con que no se registran aportes suficientes en sus cuentas para acceder a una jubilación digna”, se explica en la exposición de motivos.

El proyecto establece que el objetivo es que un “público amplio” pueda acceder, entre los que están incluidos los afiliados a la seguridad social, nacionales o extranjeros, que se encuentren aportando en cualquiera de los sistemas previsionales nacionales, públicos o privados, obligatorios o voluntario. Se establecen algunos requisitos, como el hecho de que se computen, al menos, cinco años de aportes ininterrumpidos al sistema previsional al que solicitan el beneficio.

“De esa forma, se favorece a los jóvenes trabajadores, que más allá de los ingresos que logren generar, por falta de ahorro previo, no consiguen satisfacer la necesidad de vivienda o no pueden desarrollar sus emprendimientos”, se establece en el proyecto.

El beneficio no abarca a quienes sean pensionistas o jubilados. El proyecto prevé que el beneficio solo pueda solicitarse una única vez y ante un único sistema previsional. El destino del dinero, según surge del proyecto, “deberá demostrarse en forma fehaciente al gestionar el acceso al beneficio y deberá ser comprobado ante la institución que hubiere concedido el retiro anticipado, luego de su acreditación al beneficiario”.

Si el texto prospera, en su reglamentación se establecerán los requisitos en cuanto a la documentación, plazos y demás asuntos necesarios para dar cumplimiento a la norma.

Juan Sartori

Proyecto para personas con diagnóstico de salud terminal

Por su parte, el legislador también está elaborando un proyecto de ley que busca que aquellas personas no jubiladas que hayan sido diagnosticadas con una enfermedad terminal y tengan un “pronóstico de tiempo de vida acotado”, puedan también retirar fondos jubilatorios.



Esta solución, según expresa el senador, permitiría acceder -por ejemplo- a cuidados paliativos de mejor calidad para sobrellevar lo mejor posible la expectativa de vida restante, o bien, cumplir con un sueño u objetivo antes de fallecer.



El senador remarca que esta segunda propuesta es “bastante justa”, ya que permitiría al paciente acceder a una parte de su jubilación, que por su pronóstico, no podrá recibir los aportes jubilatorios que hizo durante su vida. “Esta propuesta me parece, en ese sentido, bastante justa”, afirmó.