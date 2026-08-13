Productores que se oponen a la represa de Casupá quieren que el papa León XIV conozca su postura sobre la obra

Los productores de la zona de Casupá que se oponen a la construcción allí de una represa que es impulsada por el gobierno quieren entregarle un documento al papa León XIV, que visitará el departamento de Florida el 7 de noviembre, en el que plantearán su postura, según supo El País. Los productores van a gestionar una reunión con el obispo de Florida, Alfonso Bauer para hablar del tema.

La obra en el arroyo Casupá apunta a asegurar el abastecimiento de agua potable a la zona metropolitana. El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, ratificó en entrevista con El País que “el proyecto no solo responde a una necesidad, sino que tiene un fundamento técnico profuso y amplio y, además, que se está llevando adelante con todas las garantías, tanto en los estudios de impacto ambiental como en un apego estricto a la legislación y a la Constitución”.

Pero los productores cuestionan la pérdida de tierra productiva y de monte nativo que implicaría la obra. Han pedido una reunión al presidente Yamandú Orsi que todavía no se las ha concedido. “No nos niega la reunión , pero tampoco se da por aludido”, dijo un productor a El País. Algunos productores entienden que no debe avanzarse con las expropiaciones hasta tanto no esté pronto el informe ambiental y el correspondiente plan de mitigación de daños.

La construcción de la represa costaría unos US$ 130 millones, e inundaría de forma definitiva 450 hectáreas de bosque nativo, y 1.400 hectáreas de praderas que hoy se destinan a la producción ganadera.

El pliego de condiciones fue aprobado por el directorio de OSE en junio pasado con el voto en contra del vocal colorado, José Amy.

Casupá tendrá aproximadamente 750 metros de longitud y 30 metros de altura máxima, con un área de embalse de 2.127 hectáreas. Para el proyecto está previsto expropiar 3.418 hectáreas, que suman 102 padrones. OSE busca con la construcción de Casupá lograr reservas de agua bruta para “un período mínimo de 60 días en cualquier circunstancia y época del año, aún en el supuesto de disfunción grave de alguna de las fuentes”, marcó la empresa pública en una presentación pública del proyecto. Ya se expropiaron unas 380 hectáreas por US$ 3,5 millones. Ocho consorcios interesados se presentaron en diciembre a la etapa de precalificación de la licitación.