Por primera vez se rompe la barrera de 1.000 casos nuevos de COVID-19 

El gobierno esperaba que ocurriera hacia fin de año. Se demoró diez días más, pero ayer se superó la cifra de los 1.200 test positivos en un solo día. El récord fue exactamente de 1.215 casos nuevos en 8.502 test realizados, con 97 personas en CTI, según el reporte diario del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).

Los casos activos ascienden a 6.917, lo que también marca un nuevo récord (hasta el momento el máximo era de 6.478 personas cursando la enfermedad). Y fallecieron en las pasadas 24 horas ocho personas, entre ellas el emblemático director de Cuareim 1080 Waldemar “Cachila” Silva.

Mientras, tanto durante el fin de semana se hicieron operativos de Prefectura e Infantería de Marina para prevenir y disipar aglomeraciones en La Pedrera y Punta del Diablo. Y en Maldonado se dispersaron dos fiestas privadas y se cerraron locales gastronómicos.

Operativo en Rocha. Foto: @mdn_uruguay

El ministro de Defensa Nacional, Javier García, encabezará hoy una reunión con autoridades de la Armada para evaluar los primeros días de trabajo en cuanto a controles en las costas del Este del país. Participará el comandante de la Armada almirante Jorge Wilson y el prefecto nacional naval, contralmirante José Elizondo. La reunión será a las 18:30 horas en la Prefectura de La Paloma.

García dijo ayer a El País que en general existe “un acatamiento” a las solicitudes de distanciamiento y dispersión, aunque “ha habido episodios puntuales de aglomeraciones”.



“Los episodios más llamativos de este fin de semana en cuanto a la cantidad se dieron en La Pedrera, Punta del Diablo y Punta del Este”, informó el ministro.

Rocha

En el caso de la Playa del Barco de La Pedrera, ante la presencia de una aglomeración, los marineros exhortaron al uso del tapaboca. Las personas se comenzaron a retirar, hasta que la playa quedó casi desierta.



El Comando de Infantería de Marina participó en el operativo con efectivos y un carro antidisturbios. Durante el mismo se estuvo en permanente contacto con las autoridades de la Intendencia de Rocha y de la Policía de ese departamento.

En Punta del Diablo, en tanto, también se realizó un operativo el sábado para disipar aglomeraciones y evitar fiestas clandestinas. Se contó con apoyo de inspectores municipales y personal del Ministerio del Interior, así como de dos camionetas y un cuatriciclo. También se procedió al cierre absoluto de la Playa los Pescadores, contando con el aval municipal.



Además, se realizaron múltiples intervenciones conforme a información obtenida y denuncias para evitar fiestas clandestinas en las playas El Ribero, Los Pescadores y La Viuda.

Operativo en Rocha. Foto: @mdn_uruguay

En todos los casos las aglomeraciones se disolvieron en forma pacífica sin registrar incidentes. “A las 18:30 se comenzó a informar a los bañistas de Punta del Diablo sobre el cierre de la Playa los Pescadores a partir de las 22:00. A las 20:30 se comenzó a despejar la playa, y a las 22:30 se procedió al vallado y cierre de playa los pescadores”, se informó.



La actuación de los efectivos se extendió hasta las 6:15, permaneciendo una guardia en el destacamento atenta a una eventual respuesta a aglomeraciones espontáneas.

Maldonado

Dos fiestas clandestinas y tres restaurantes fueron intervenidos el sábado por el Centro Coordinador de Emergencias de Maldonado en el marco de las medidas para evitar la propagación del coronavirus, informó la comuna fernandina. En el barrio Jardines de Córdoba debió interceder la Policía para finalizar una fiesta con 60 personas.



La Dirección de Gestión Ambiental informó que además se cesó la actividad en dos restaurantes, uno en Punta del Este y otro en José Ignacio, mientras que se clausuró otro en la Juanita por incumplimiento de los protocolos.



En Piriápolis, la Policía actuó en aglomeraciones en la rambla de los argentinos y en Plaza Artigas. Hubo más de 11 llamados al 911 con denuncias por concentraciones en las que se actuó.



ASSE añade camas en Maldonado y el Español

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) pondrá en funcionamiento a partir de hoy 10 nuevas camas de CTI y 27 de Cuidados Moderados en el Hospital Español, tras la denuncia de trabajadores y del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) sobre la situación en ese centro de salud.



Las autoridades del organismo también anunciaron ayer que se agregaron siete nuevas camas de CTI en el Hospital de Maldonado, lo que generará que se dupliquen las plazas en el departamento.

En un acto en Maldonado, el presidente del organismo, Leonardo Cipriani señaló que este número de camas es suficiente para la situación actual. “No es solo instalarlas físicamente y localmente, sino ir preparando el equipo técnico. Estamos haciendo los contratos y las inversiones”, indicó.



Según informó, el objetivo de ASSE es lograr que a fines de enero haya 210 camas de CTI. “Es un objetivo que me parecía muy ambicioso cuando me lo dijo el presidente”, dijo el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, quien participó en el acto. Luego añadió que “no puede haber una salud para ricos y otra para aquellos que no la puedan pagar”.

Al ser consultado por la situación en el Español, Cipriani señaló que “se está tratando el tema en forma política”, dado que “no es correcto el comunicado del Sindicato Médico” que se difundió la semana pasada.



Al respecto, consideró: “Se trata de hacer ruido político para candidatearse alguien a la presidencia” del gremio.

Luego de una reunión con el núcleo de base del Español, el SMU sostuvo en una nota publicada en su sitio web: “Las conversaciones pusieron sobre la mesa una situación compleja con una Dirección del hospital que califican (los trabajadores) de ausente: no concurre a las comisiones, no visita los servicios, ni realiza ningún tipo de planificación que mejore la actual situación”.



El sindicato será recibido hoy por la Gerencia General de ASSE.