ASSE duplicó camas de CTI en Maldonado y planea llegar a 210 a fines de enero

El hospital departamental de Maldonado duplicó la cantidad de camas de CTI este domingo luego de que se presentarán ocho nuevas plazas y ahora sean un total de 15.

El acto contó con la presencia del secretario de Presidencia Álvaro Delgado, presidente y vicepresidente de ASSE, Leonardo Cipriani y Marcelo Sosa, la directora de la Región Este, Laura Ayul y autoridades departamentales de la salud.



"Este número de camas es suficiente para esta situación actual. No es solo instalarlas fisicamente y localmente sino ir preparando el equipo técnico. Estamos haciendo los contratos y las inversiones", declaró Cipriani tras el acto.



Según informaron el objetivo de ASSE es lograr que a fines de enero haya 210 camas de CTI. "Es un objetivo que me parecía muy ambicioso cuando me lo dijo el presidente", recordó Delgado, que luego añadió que apuestan a una salud pública de calidad y que "no puede haber una salud para ricos y otra para aquellos que no lo pueden pagar".

Además Cipriani también expresó que un proceso de automatización en laboratorios permitirá pasar de 550 a 2700 testeos diarios en ASSE a fines de enero.

Desde la próxima semana se pondrá en funcionamiento un laboratorio en un contenedor en la explanada de Los Dedos de Punta del Este en el que se realizarán hisopados gratuitos. Los jóvenes son la población objetivo de esta iniciativa.

La directora de la Región Este, Laura Ayul, explicó que funcionará durante seis horas diarias, inicialmente, con posibilidad de ampliarlo a 12 horas.

Procesará hasta 80 test diarios y atenderá a toda la población sin importar si es usuaria de ASSE.

Delgado sobre vacuna: "Va a haber una decisión científica y no política"

Álvaro Delgado fue consultado por el avance en las negociaciones por la vacuna contra el coronavirus en Uruguay y afirmó que es "absolutamente una prioridad" y que "estamos cerca de lograr un objetivo que nos trazamos".

Luego agregó: "en Uruguay no vamos a tener la más barata ni la más rápida. Vamos a tener la más segura. Va a haber una decisión científica y no política".