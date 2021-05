"No soy político, pero el destino me trajo hoy acá", dijo Saralegui tras asumir como diputado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Un poco bromeando, un poco en serio, es como la selección uruguaya, es poca la gente que puede tener la chance de llegar a una instancia de estas, y estoy muy agradecido", dijo el exentrenador de Peñarol, Mario Saralegui, que este miércoles ocupó por primera vez su banca en la Cámara de Diputados por el Partido Nacional.

En la jornada se realiza la interpelación a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, por la exoneración de tributos (en el marco de la ley de inversiones) a una compañía del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie.



"Estoy disfrutando. Como uruguayo, como ciudadano del país, me toca estar y digo lo que pienso. Me parece que es un tema menor, que se le ha querido dar un carácter, una subjetividad, que no se la ve por ningún lado", dijo Saralegui en rueda de prensa.



"Hay temas mucho más importantes que este. No digo que se pierde el tiempo, pero quizá la reunión tendría que estar tratando de mirar otras cosas", agregó.



Cuando un periodista le preguntó si tuvo ganas de hacer algún comentario durante la sesión, respondió: "No. Vine con la idea de no hablar. Me parece... Soy quinto, sexto, séptimo suplente. Agradezco la oportunidad. Quizá es la primera y última vez que vengo acá".



Saralegui es el último de siete suplentes de la actual diputada Valentina Dos Santos, que se tomó licencia por "asuntos personales", según informó Montevideo Portal.



Por otra parte, consultado sobre si le gusta la política, Saralegui explicó su vínculo con el Partido Nacional: "Me acerco al partido por un proyecto deportivo que involucra niños (...). Me fui relacionando. Hicimos la campaña junto con (Pablo) Caram y el presidente (Luis Lacalle Pou) y entré en una lista, nunca pedí un cargo. Digo que no soy político, pero el destino me trajo hoy acá".



Por último, contó que su principal preocupación es la falta de empleo. Además, "si hay algo que me parece que el gobierno está haciendo de manera correcta, es estar en una posición de expectativa cuidando los recursos porque realmente la incertidumbre es grande", agregó.