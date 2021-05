En vivo: Diputados interpela a Arbeleche por exoneraciones a empresa de Alfie

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, es interpelada esta mañana en la Cámara de Diputados a instancias de la bancada del Frente Amplio y del diputado por Cabildo Abierto Eduardo Lust. La decisión de interpelar a Arbeleche se tomó luego de que el Ministerio de Economía aprobara la exoneración de tributos a una empresa del actual director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie.



En esta ocasión el diputado frenteamplista Gonzalo Civila es el miembro interpelante y por tanto el primero en tomar la palabra. "Esta es la primera interpelación después de 444 días que han trascurrido desde que asumió el 1° de marzo de 2020 el actual gobierno", detalló. "Hemos esperado bastante tiempo par que se generara un llamado a sala, una instancia de interpelación. Eso obedece a muchas razones, algunas que tendremos que conversar internamente, otras muy objetivas y muy pesadas, estamos viviendo una pandemia y una crisis económica y social profundísima", expresó.

"Esto no es un duelo de honor (...) pero cuando hay mínimos éticos, algunos consagrados en las leyes, los debates no son sobre si es mala o buena una persona, no se trata de mancillar el honor de nadie. Nosotros no queremos individualizar. No queremos pegarle a nadie en el piso. No venimos a buscar equivalencias, venimos a buscar un debate democrático que permita esclarecer a la ciudadanía", dijo.



En la misma línea, expresó: "Esto no es un concurso, o carrera de pasaje de facturas. lo que queremos es que el gobierno se haga cargo, deje de ampararse de lo que hicieron otros para no hacerse responsable de sus propias decisiones. Que deje de ampararse en lo que mal o bien hizo nuestra fuerza política, incluso".



Antes de dar inicio, Civila, quien aseguró que les fue rechazado un pedido de acceso a la información pública que fue realizado por diputados del Frente Amplio sobre el caso Alfie, propuso que si algún integrante quisiera discutir sobre hechos ocurridos durante el gobierno del Frente Amplio o de gobiernos anteriores, presentara "un asunto político en cámara" para discutirlo "en una sesión especialmente destinada a eso". "Lo otro es una maniobra evitativa del que no tiene con qué afrontar su propio problema ni razones para defenderse", indicó el diputado.



Por su parte, la ministra Arbeleche recordó que en Uruguay existe una política de Estado para la promoción de inversiones que se ha desarrollado en el país "durante al menos medio siglo". Por lo tanto cuando "se otorga una exoneración tributaria no se otorga un beneficio, un subsidio o una prebenda a exclusivo derecho del particular, lo que está otorgando es un incentivo o haciendo una política de fomento con el objetivo de obtener como contrapartida la inversión", aseguró.



"Como ministra firmé esa resolución y tenía absoluto conocimiento de la resolución que estaba firmando", dijo y afirmó: "Se actuó plenamente conforme a derecho, contándose con los asesoramientos preceptivos previos y favorables. La exoneración otorgada es regular, legal y ajustada absolutamente al sistema jurídico".



La ministra indicó además que el cargo de director de OPP "no tiene incompatibilidades específicas para el desarrollo de la actividad privada" y recordó que "beneficiario no integra el órgano resolutivo".



"Quién toma la decisión es el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Quién solicita la exoneración no integra el MEF. Debe quedar claro que no lo integra y tampoco integra el sistema orgánico Poder Ejecutivo. Él preside la OPP, que es dependiente de Presidencia de la República", remarcó.