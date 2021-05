Diputado Viviano defendió exoneración a Alfie y recordó “casos emblemáticos”, como el del hijo de Astori

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El diputado nacionalista Álvaro Viviano defendió este miércoles en el Parlamento la exoneración otorgada por el gobierno a la empresa del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, por la que está siendo interpelada la ministra de Economía, y apuntó a que en el pasado ocurrieron casos similares y no se realizó “ningún señalamiento ético, moral o legal”. “Nunca lo hicimos ni lo haremos porque el procedimiento fue correcto", agregó.

"¿El caso de la Opera está bien o mal? Está bien porque cumplió con todos los requisitos", dijo aludiendo a los cuestionamientos contra el exsubsecretario de Economía, Pablo Ferreri.



"Me pondría a dudar de la Clínica COR, y no puedo hacerlo, es una empresa seria y muy responsable", pero lanzó: "Nadie desconoce los vínculos entre los propietarios de la empresa y el expresidente (Tabaré) Vázquez, y lamento nombrarlo porque le tengo gran aprecio y respeto al señor presidente Vázquez".

En esa línea, agregó: "Lamento nombrar empresa "Lucero Pérez Amodio Pilar y demás", porque "se trata de actividad promovida presentada por la pareja de Martín Dibarbure, que en ese momento era subdirector de OPP.



"Hay más casos emblemáticos", prosiguió el blanco, y señaló que a la empresa "La Trastienda", propiedad del hijo del exministro Danilo Astori, le fue promovida una inversión, "sobre la cual recayeron exoneraciones de importante tenor".



Y "nunca ha presentado una rendición", aseguró Viviano, por lo que "el Estado uruguayo le ha dado un montón de beneficios, se ahorró un montón de plata que se la mandó al bolsillo pero las rendiciones no las hizo". "Acá estamos ante una ilegalidad flagrante, que capaz hay que investigar a fondo", remarcó.



En referencia al caso Alfie, el legislador sostuvo que se está discutiendo “por US$ 8.000 de una inversión promovida, que al final no fue, en un universo de US$ 400 millones de exoneración que el Estado da para promover la promoción y el empleo".

"Hay una clara e intensa y manifiesta voluntad política de intentar quebrarle una pata al gobierno, y nosotros no lo vamos a permitir", opinó. "Hay aquí graves manifestaciones (...) intentando adjudicar a este gobierno intencionalidad de gobernar para algún sector de la población. Eso es un verdadero atropello, un verdadero insulto. Muy lejos de donde va este gobierno", remarcó.



El País había informado antes de la interpelación que la coalición preparaba una defensa que incluiría otros casos similares al del director de la OPP en gobiernos del Frente Amplio. Uno de los casos era el del hijo del exministro de Economía Danilo Astori, a quien se le concedió en 2009 beneficios tributarios para su empresa Gadufir S.A.

Por su parte, el diputado astorista Carlos Varela destacó: "Queremos expresar con preocupación que nos parecen muy graves las afirmaciones que hizo Álvaro Viviano a esta cámara".



"En este caso no solo se habla de un expediente que tiene nivel de confidencialidad, sino que cuando se habla de una empresa y se dan datos de la empresa y se dan datos de la relación de esa empresa y comportamiento de la misma se está violando el secreto tributario".



"Queremos decirle a la cámara que vamos a escuchar atentamente las palabras del diputado, vamos a leer atentamente la versión taquigráfica, y nos reservamos acciones que no vamos ahora a anunciar ni pretendemos que sea este el eje del debate", destacó Varela.