Polémica entre club e Intendencia de Canelones tendrá audiencia pública

Han sido tantas las pasiones y los argumentos de un lado y de otro que el conflicto quedará explicado, con todas sus aristas, en una instancia abierta al público a la que podrán acceder todos los interesados y entender a fondo el problema.

Esa es la intención del municipio de Parque del Plata (Canelones), que convocó para el 21 de julio a una audiencia pública para que la intendencia canaria y el club Parque del Plata dejen claros sus argumentos ante la población en relación al juicio por desalojo que inició la comuna.

El conflicto entre la intendencia y el club se inició hace años, y el motivo es el presunto régimen de comodato -que cuestiona la comuna- bajo el cual el club accedió al predio en donde tiene construida su sede, así como la legitimidad de las autoridades de la institución deportiva.



¿Cómo empezó todo? Las autoridades de la administración del intendente Yamandú Orsi detectaron -según alegan- que el club no cuenta con documentación que avale ese comodato ni la legalidad de sus propias autoridades. Al constatar esto, resolvieron iniciar el juicio de desalojo. Del otro lado, en tanto, se sostiene que es cierto que no están esos papeles, pero que eso no quita legitimidad al acuerdo, y que en lo que respecta a todo el resto existe la documentación.

¿Qué se espera, entonces, de esta audiencia? “Demostrar que estamos muy sólidos en nuestra posición y bien parados, ya que el único argumento de ellos es el relativo al comodato, porque en lo institucional estamos 100% seguros de nuestra postura”, dijo a El País el presidente de la institución, Michel Casadei. “No tenemos ninguna ilegalidad -remarcó-. Tenemos nuestra comisión directiva, tuvimos elecciones, y tenemos presentada toda la documentación ante el Ministerio de Educación y Cultura”.



La alcaldesa del Parque del Plata, Tania Vecchio, en tanto, aseguró que la audiencia pública tiene por objetivo “exponer cuál es la documentación” que respaldan ambas posturas en pugna y que de la instancia se desprenda una comprensión más profunda del conflicto.



“De nuestra parte, vamos a presentar todos los documentos, y explicar cómo se procesó este problema que terminó en la Justicia”, señaló la alcaldesa frenteamplista. “La idea es poner todas las cartas arriba de la mesa -continuó-, que quede claro por qué se llegó a esta situación y los pasos que ya se dieron”.



Consultada sobre el juicio de desalojo, la jerarca afirmó que “no se busca el cierre del club” y que en todo caso la acción judicial va “contra la actual directiva”.

Citación

El diputado del Partido Nacional Alfonso Lereté -que tuvo un pasado como jugador de Parque del Plata y que ha salido públicamente en defensa del club- solicitó en el Parlamento que se cite a las autoridades de la institución a la comisión especial de Deporte de la cámara baja “a los efectos de contar con toda la totalidad de la información y se escuche a todos los involucrados”. Pues las autoridades de la comuna también fueron convocadas a este ámbito, con el mismo objetivo.



Respecto a la audiencia pública, Lereté afirmó que “es bienvenida si es para que se escuchen todas las partes”, pero que si se trata de una instancia “para que la intendencia avasalle y marque que es ella la que tiene razón en todo este proceso, entonces obviamente que no va a tener ninguna utilidad”.