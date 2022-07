Orsi reconoció errores del Frente Amplio y pidió salir “a escuchar” a la gente

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



Semanas atrás productores lecheros de Villa Rodríguez (San José) aprovecharon su visita a la localidad para plantearle al intendente de Canelones, Yamandú Orsi, su malestar con el Frente Amplio. Consideraban que la fuerza política no entendió al interior y que la prueba de ello fueron las discrepancias años atrás con el movimiento Un Solo Uruguay.

En cada salida que el jefe comunal hace por departamentos del interior recibe críticas por lo que los anteriores gobiernos no hicieron. Días después de ir a San José, fue el turno de los dueños de free shops de Rivera, quienes le hicieron notar además su preocupación por el comercio en la frontera. Pero los debes del Frente Amplio siempre están en la mesa.



Orsi los escucha e insta a que otros dirigentes frentistas también lo hagan para así poder tener “una foto de la realidad” que permita diagramar una nueva agenda de gobierno para el Frente Amplio. Porque, en su opinión, si la coalición de izquierda aprende de sus errores volverá a dirigir el país.

El viernes por la noche, en tanto, el intendente de Canelones participó de una charla en Melo junto al presidente de la departamental frenteamplista de Cerro Largo, Daniel Aquino, realizada en el salón de fiestas local El Portal. Ante unas 90 personas, con las que compartió una picada de chorizos, Orsi recordó que estuvo allí dos años atrás, en un momento “bastante más complicado para la fuerza política”, cuando el Frente Amplio perdió la elección nacional.



El reclamo en aquel entonces era que los dirigentes no iban al interior. Ese es uno de los errores que Orsi enumera de forma recurrente al buscar razones del fracaso electoral.



En este sentido, en Melo planteó que la autocrítica “tiene que ser una actitud permanente” para poder ver “en qué cosas uno le emboca y le erra”.

“Evidentemente si la gente dejó de apoyarnos es porque algo no hicimos bien, no hay que pensar que la gente es boba”, aseguró. Y agregó: “La gente piensa y entiende de una forma y dijo: ‘tú te corres que ahora vienen estos otros’”.



El intendente destacó que fue allí cuando decidió que era necesario salir “a escuchar” a la gente. Así fue recibiendo a lo largo de los últimos dos años críticas como que se generó “una separación de la estructura central con el territorio”. “Tampoco teníamos una conducción política muy aceitada”, reconoció.



Ese escenario -cree el intendente- se comenzó a revertir y, tras la renovación de autoridades -con el triunfo de Fernando Pereira en la interna frentista- y el proceso del referéndum para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), el Frente Amplio consolidó “una estructura que anda” y así es que pudo “salió a la cancha”.



El intendente celebró la iniciativa “Frente te escucha” que hará 76 salidas, visitando 576 localidades, ciudades y barrios en 228 días. Hasta el momento, esta propuesta ha incluído recorridas por Tacuarembó, Rocha, San José, Salto, Rivera y esta semana en Maldonado.

“Me siento más contento con mi fuerza política, con el proceso político que estamos llevando”, dijo en este sentido Orsi en Melo, y planteó que los dirigentes “más visibles” -entre los que se incluye- deben “salir más”.



En la charla Orsi no evitó reconocer que es uno de los nombres que se perfilan como precandidatos presidenciales para 2024, pero pidió pensar en “para qué” debería volver al gobierno del Frente Amplio.



En su opinión la coalición de izquierda no ganará las elecciones “con la mismas propuestas” que hizo en 2004, a pesar de que los “logros” son “incontrastables”. “Ahora, lo que se viene implica elaborar una propuesta de país que enamore a los jóvenes”, sostuvo.



El intendente canario también dedicó parte de la charla a criticar al gobierno. “Somos diferentes y tenemos proyectos de país distintos”, comenzó. Luego planteó que “a pesar de los errores” la propuesta del Frente Amplio “era bastante más integradora” que la de la coalición de gobierno que lidera el presidente Luis Lacalle Pou.



El dirigente del Movimiento de Participación Popular dijo que el gobierno “ha hecho muy poca cosa a nivel de infraestructura” y que “todo lo que está inaugurando es porque venía de antes”.

En este sentido, Orsi enfatizó en la necesidad de “discutir en clave de política de Estado” ciertos temas como la seguridad y la educación. “Uno de los errores que se ha cometido en este país es simplificar algunas discusiones tratando de buscar al culpable, tratando de sacar un rédito electoral inmediato”, afirmó.



Por último, Orsi insistió en que para la fuerza opositora “es tiempo de empezar a construir una propuesta creíble que entusiasme y enamore”. Apuntando a los jóvenes para que “vuelvan a tener confianza en las herramientas, que son los partidos políticos” porque, para el jefe comunal, para el FA “hay una luz al final del camino”.

Un 68% sintió “cerca” a la comuna canaria



La pandemia de covid-19 marcó los tiempos de gestión en las intendencias, ya que debieron tomar medidas que no tenían en el radar para mitigar los impactos tanto a nivel sanitario como económico. En el caso de la Intendencia de Canelones la evaluación fue positiva ya que, de acuerdo a una encuesta realizada por la consultora Opción, un 68% de los residentes consideran que el gobierno departamental liderado por el frenteamplista Yamandú Orsi estuvo “muy o bastante cercano” a la población.



El relevamiento, al que accedió El País, fue hecho por la consultora en mayo y se entrevistó a 400 residentes en Canelones mayores de 18 años. Un 13% dijo que estuvo “bastante lejano” y otro 6% “muy lejano”. El restante 14% no sabía o prefirió no contestar. La población canaria también valoró positivamente la autorización que dio la intendencia para que los alimentos se comercialicen de forma fraccionada. Un 86% se mostró de acuerdo mientras que solo un 6% dijo estar en desacuerdo. Otro 2% dijo no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo y el restante 6% no sabía o no contestó.