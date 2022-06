Orsi dice que el gobierno está "apurado" y eso se ve en Puerto, Casa de Galicia y Antel

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El intendente de Canelones Yamandú Orsi considera que el gobierno está "apurado" y está tomando medidas sobre distintos aspectos cuya celeridad no tiene una explicación clara como es el acuerdo en el puerto de Montevideo, el conflicto que llevó a la disolución de Casa de Galicia y los cambios en Antel. "Yo a veces creo que además de los errores o las discrepancias que yo puedo tener, a veces noto apuro o prisa que entreveran más el panorama", afirmó.

En el caso del puerto, "Faltaban 10 años para que se terminara la concesión del puerto y diez años antes se decide extender por 50 o 60 años más cuando no teníamos ningún apuro que aquello que se planteaba de que había una denuncia, no había ninguna, que había un juicio, no había o por lo menos hubiésemos esperado que apareciera el juicio para hacer una concesión de ese tipo", expresó Orsi en su columna radial para CW 41.

Sobre el fin de la mutualista Casa de Galicia, el intendente canario vio poco efectivo el camino que se tomó desde el Estado. "¿No había un camino más corto que era prestarle a Casa de Galicia para que no se armara tanto desbarajuste? La mutualista salvada en este país es histórico. Capaz que estoy equivocado, pero termina un banco del Estado prestándole a una mutualista para que adquiera la otra cuando se podría haber hecho el camino más corto", dijo.



El tercer ejemplo de "apuro" del Gobierno que puso sobre la mesa Orsi fue el manejo de Antel. "El gobierno saca dos decisiones, una darle a los cableoperadores la posibilidad de trasmitir internet, no a todos los cables, a cinco nomás", dijo. "Si la idea es que los cableoperadores que están medio complicados porque desde que aparecieron aplicaciones como Netflix y todo eso se han venido achicando, si complicados están los de Montevideo, complicados están los del interior también", detalló sobre las concesiones solo a cableoperadores de Montevideo.

"Junto con esa decisión sacaron la otra donde Antel paga a los canales para que puedan ser proyectados, que por Vera TV en los celulares uno pueda ver la televisión. ¿por qué los sacó juntos si podía sacarlos por separado?", detalló y aclaró que no opina si está "mal o está bien". "Lo que no entiendo por qué el gobierno saca las dos cosas juntas cuando hubiese sido mucho más claro que se sacaran dos decisiones por separado", dijo.